Tennis : Jannik Sinner, confirmation et déjà favori en Australie ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle grande figure du tennis, Jannik Sinner a pris une dimension particulière en 2023. En parvenant à briser quelques plafonds de verre, l'Italien de 22 ans a réussi à prendre place dans le top 4 du classement ATP avec de sérieuses ambitions de monter encore plus haut. Finaliste au Masters, il a fini l'année en trombe en battant Novak Djokovic deux fois, une performance suffisant pour le compter parmi les premiers favoris pour le prochain Open d'Australie (14-28 janvier 2024).

C'est peut-être bien lui le visage de cette fin de saison sur le circuit ATP. Eliminé en huitièmes de finale de l'US Open par Alexander Zverev, Jannik Sinner n'a ensuite perdu que deux matches. Titré à Pékin et à Vienne à chaque fois en écartant Daniil Medvedev en finale, il a déclaré forfait à Bercy pour arriver en pleine forme au Masters chez lui à Turin. Fort d'un succès sur Djokovic lors de la phase de poules, l'Italien pouvait vraiment croire à un titre. Il a dû attendre de se rattraper une semaine plus tard lors de la Coupe Davis.

L'année de la confirmation

Après avoir connu des mois remplis de succès ces derniers temps, Jannik Sinner sait que pour basculer la domination de Novak Djokovic, il devra encore réaliser des exploits en 2024. L'Italien s'est donc exprimé à ce sujet à l'occasion d'une petite cérémonie. « 2024 doit être l’année de ma confirmation. Avoir la pression sur soi est un honneur, mais je dois la prendre avec le sourire. J’ai eu une excellente fin de saison, la victoire en Coupe Davis m’a apporté beaucoup d’émotions. Peut‐être n’avons‐nous pas encore réalisé l’importance de cette victoire pour les Italiens. Il sera important de commencer l’année prochaine de manière aussi positive que ces mois de 2023. Ce sera une nouvelle année riche en émotions » confie le numéro 4 mondial.

Dangereux dès l'Australie ?

Dans une saison de tennis qui paraît de plus en plus longue, la suivante pointe déjà le bout de son nez. Les vacances ne vont pas durer très longtemps puisque les joueurs commenceront à se disputer les titres dès la toute fin du mois de décembre. Jannik Sinner, lui n'a a priori pas prévu de disputer un tournoi avant l'Open d'Australie. L'Italien va sans doute se préparer pour le premier Grand Chelem de l'année pour tenter de frapper un gros coup d'entrée. Le temps va passer vite et il va effectuer sensiblement la même préparation que les joueurs qui l'entourent au classement, en dehors de Novak Djokovic qui disputera la United Cup d'entrée.

Une nouvelle dimension

En devenant la nouvelle star du tennis italien et en réussissant à conquérir son public au Masters puis en Coupe Davis, Jannik Sinner est entré dans une nouvelle dimension qui fait de lui l'un des joueurs à suivre à chaque sortie. Avec les émotions vécues ces dernières semaines, il a sûrement encore passé un cap dans la tête et surtout, il s'est montré comme un rempart solide face à la domination de Novak Djokovic. Un affrontement en Australie entre les deux pourrait s'annoncer plein de rebondissements.