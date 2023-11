Tennis : Sinner éblouissant, il fait le plein d'hommages !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Certainement le joueur de cette fin de saison, Jannik Sinner a enchaîné les victoires ces derniers mois pour terminer l'année à la 4ème place mondiale. L'Italien, vainqueur à Pékin et à Vienne dans deux tournois extrêmement relevés, a prouvé qu'il fallait compter sur lui pour la saison 2024. Finaliste du Masters chez lui à Turin et vainqueur face à Djokovic deux fois en moins de deux semaines, il a ébloui la planète tennis.

Comment imaginer que Jannik Sinner puisse passer à côté d'un titre en Grand Chelem quand on voit le niveau auquel il est capable d'évoluer depuis trois mois. L'Italien vient de terminer sa saison 2023 par une magnifique victoire en Coupe Davis avec son pays avec notamment une victoire de prestige face à Novak Djokovic après avoir sauvé 3 balles de match consécutives. S'il a rendu hommage à ses coachs, notamment Darren Cahill, Sinner a aussi marqué les esprits dans les yeux d'autres grands noms du circuit.

Un brillant avenir

Déjà promis à de grandes choses lorsqu'il a fait ses débuts sur le grand circuit, Jannik Sinner a passé plusieurs caps en 2023 pour se placer parmi les tout meilleurs mondiaux. L'Italien jouera un grand rôle quasiment partout, du moins c'est l'opinion qui ressort de beaucoup de prises de parole. « Sinner a joué de façon géniale toute la semaine. Ces dernières semaines, il a montré pourquoi il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Il a confirmé ce qu’il avait fait samedi contre Novak. C’est un joueur qui a beaucoup de choses à accomplir dans sa carrière » avouait Lleyton Hewitt, capitaine de l'équipe d'Australie de Coupe Davis, dimanche dernier après la défaite de son équipe en finale contre l'Italie.

Tennis : Le programme très chargé de Carlos Alcaraz avant 2024 https://t.co/D5yzdzgjd1 pic.twitter.com/hNa2l0nLvu — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Position confirmée

Jannik Sinner n'est pas le joueur le plus démonstratif du circuit. Mais l'Italien a enfin réussi à mettre ses petits problèmes de physique de côté pour briller et c'est son coach qui le décrit le mieux désormais. « Jannik est un requin, un chasseur. Quand il sent l’odeur du sang, il ne laisse pas sa proie s’échapper. Mais cette confiance vient aussi du fait qu’il sait qu’il a travaillé dur pour en arriver là. Si vous savez que vous n’avez pas fait quelque chose de bien, vous devenez nerveux. Jannik a la conscience tranquille, c’est pourquoi il est calme » déclare par exemple Simone Vagnozzi, co-entraîneur du numéro 4 mondial.

Héros de la nation

Très critiqué pour son absence en Coupe Davis en septembre dernier, Jannik Sinner a fait taire tous les médias de son pays en déployant son tennis de la plus belle des manières. L'Italien est même devenu un véritable héros de la nation quand on voit de quelle façon il a été encouragé toute la semaine à Turin avec un public déchaîné. Mardi soir, il a même eu la chance d'être ovationné par le stade San Siro avant la rencontre entre l'AC Milan et le Borussia Dortmund pour la Ligue des champions, un moment incroyable.