Tennis : La France brille chez les jeunes, enfin la bonne génération ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle année, le tennis français a retrouvé le sourire dernièrement. Si les anciens ont montré qu'ils étaient toujours capables de briller, c'est aussi la jeune génération qui a montré le bout de son nez puisque Arthur Fils et Luca Van Assche étaient les deux premières têtes de série lors du Masters Next Gen. D'ailleurs, les deux amis se sont affrontés en demi-finales, leur premier duel à ce niveau d'une possible grande série.

Incontestablement les deux jeunes les plus prometteurs de la génération 2004, Arthur Fils et Luca Van Assche ont pris leurs marques en 2023. Les deux acolytes tricolores qui se connaissent par cœur pourraient former une grande rivalité dans les années à venir. Ils ont d'ailleurs de merveilleux exemples à suivre sur le circuit à l'heure actuelle et peuvent vraiment prétendre à jouer un rôle pour les grands titres.

Alcaraz comme exemple

En devenant le numéro 1 le plus jeune de l'histoire l'année dernière, Carlos Alcaraz a envoyé un message fort aux jeunes générations qu'il est possible de s'exprimer au plus haut niveau à 20 ans à peine. Battu en finale du Masters Next Gen, Arthur Fils semble avoir beaucoup de respect pour les exploits de l'Espagnol malgré d'immenses ambitions. « Ce qu’Alcaraz a accompli est incroyable. Je ne sais pas si je suis capable de faire pareil. Je vais donner le maximum, mais ce n’est pas mon objectif à court terme. Je ne veux pas devenir numéro 1 mondial dans trois mois parce que c’est impossible. Et peut‐être qu’un jour je serai un champion. J’espère ! Je progresse vite, mais pas autant que Carlos. Ce qu’il a fait est dingue » s'est-il exprimé pour L'Equipe .

Une belle rivalité

Finalistes de Roland-Garros en 2021 chez les juniors, Arthur Fils et Luca Van Assche se sont retrouvés sur le court pour la première fois sur le circuit ATP à l'occasion du Masters Next Gen. Les deux amis se tirent la bourre depuis des mois puisque c'est d'abord le vainqueur de cette fameuse finale, Van Assche, qui avait pris de l'avance en intégrant le top 100 en premier. Mais c'est bien le 36ème mondial qui a plus crevé l'écran ensuite et ils pourraient former une magnifique rivalité. « C’était un premier match, mais je pense qu’on va se jouer trente ou quarante fois sur le circuit. Je lui souhaite le meilleur pour 2024. Si on peut se jouer en finale de tournois un peu partout… Et si, un jour, on pouvait jouer en Coupe Davis ensemble, ça serait vraiment cool » a déclaré le mieux classé des deux.

Une nouvelle génération dorée ?

Alors que l'on sort à peine d'une génération marquée par les exploits de Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon notamment, Arthur Fils et Luca Van Assche devraient parvenir à récupérer le flambeau. Les deux acolytes ont disputé un beau duel dans un tournoi qui ne ressemble en rien au circuit traditionnel. Mais ils se donneront certainement rendez-vous en Australie avec pourquoi pas un affrontement à venir. Il y aura aussi en point de mire la rencontre de Coupe Davis entre la France et Taïwan juste après le premier Grand Chelem de l'année.