Tennis : Kyrgios forfait en Australie, l'incroyable annonce sur sa carrière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Terreur australienne du monde du tennis, Nick Kyrgios est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. 13ème mondial à son meilleur, il n'a jamais rien fait comme les autres et à seulement 28 ans, il recommence à inquiéter ses fans. Blessé fin 2022, l'Australien n'a jamais vraiment pu reprendre la compétition malgré des tentatives et il n'a joué qu'un seul match cette année, au tournoi de Stuttgart.

Enfant terrible, Nick Kyrgios est aujourd'hui âgé de 28 ans et a a priori beaucoup de temps pour briller sur le court. Mais depuis qu'il est arrivé sur le circuit, il n'a jamais témoigné une réelle envie de poursuivre sa carrière jusqu'à 40 ans. L'Australien n'est toujours pas remis de sa blessure au genou et au poignet et manquera son Grand Chelem le mois prochain, sans donner de date de retour. Un déchirement pour lui qui s'annonçait prêt pour cet événement.

Pas d'Open d'Australie

C'est le premier forfait de taille en ce qui concerne les grands noms du tennis. Nick Kyrgios ne participera pas à l'Open d'Australie pour la deuxième année consécutive. Quart-de-finaliste à Tokyo en octobre 2022, il se blesse au genou et doit déclarer forfait pour la suite du tournoi. Il galère ensuite pendant des mois mais se tient prêt pour le premier Majeur de l'année et va même jusqu'à disputer une exhibition contre Novak Djokovic quelques jours avant le début du tournoi. Après un retour manqué, il faudra encore patienter pour espérer retrouver Kyrgios sur un court.

Tennis : Djokovic seul au monde, il dévoile son secret https://t.co/WDq6q7COQS pic.twitter.com/FFfDBUZPdF — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Le terrible aveu

Après autant de mois passés hors des courts, on pourrait penser que Nick Kyrgios aurait très envie de se rattraper. Mais ce n'est pas vraiment le cas d'après une longue interview publiée récemment. « C’est difficile pour moi, car lorsque je suis loin du sport pendant si longtemps, cela ne me manque pas vraiment, donc cela m’effraie. C’est comme si j’avais toujours su que la vie avait beaucoup de choses intéressantes et qu’avec le tennis, on voyageait sept ou huit mois par an. Je vois rarement ma famille et mes amis. Pendant cette période, je peux donc passer plus de temps avec ma partenaire, ma famille et faire toutes ces choses que j’ai manquées » avoue-t-il, comme s'il ne comptait pas vraiment reprendre.

Retour en douceur

Toujours pas bien remis de sa blessure au poignet, Nick Kyrgios ne retournera pas tout de suite à la compétition. L'Australien a tout de même révélé qu'il sera présent à la télévision australienne pour commenter les matches. Le finaliste de l'édition 2022 de Wimbledon a besoin de plus de temps pour sa convalescence et veut faire les choses proprement. A son retour, il faudra tout recommencer à zéro...