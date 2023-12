Tennis : Wozniacki de retour, vers une grosse surprise en Australie ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne numéro 1 mondiale, Caroline Wozniacki avait pris la décision d'arrêter sa carrière en 2020 à 30 ans, elle qui souffrait d'une maladie un peu gênante pour le sport de haut niveau. La Danoise, qui avait remporté l'Open d'Australie en 2018, son seul titre en Grand Chelem, est revenue à la compétition au cours de l'été 2023, au WTA 1000 de Montréal. Déjà de retour en deuxième semaine à l'US Open, elle pourrait à nouveau créer la surprise dans quelques semaines...

A 33 ans, Caroline Wozniacki est plus que jamais de retour à la compétition. Presque 4 ans après son dernier match, la Danoise s'est déjà replacée dans le top 250 en seulement trois tournois en affichant un bon niveau lors de l'US Open. Avant de se replonger dans la saison 2024, elle semble avoir retrouvé la motivation qui lui permettra peut-être de retrouver le top 10 mondial. A bientôt 34 ans et après deux grossesses, elle a tout de même encore des choses à vivre sur le court.

Une pause nécessaire

Numéro 1 mondiale à la fin de la saison 2010, à seulement 20 ans, Caroline Wozniacki faisait partie d'une grande génération de joueuses ayant goûté au succès pendant les années Williams. La Danoise a tout de même dû attendre un moment avant de remporter un titre du Grand Chelem et c'est sûrement ce succès qui a fini par l'éloigner du monde du tennis. « J’avais besoin d’une pause après avoir joué pendant tant d’années et les balles ne me manquaient pas du tout. Et tout d’un coup, je me suis dit : ‘wow, ça me manque de frapper une balle propre, au milieu de la raquette’ » a-t-elle récemment confié dans un podcast australien.

Un retour déjà impressionnant

Huitième-de-finaliste à l'US Open en septembre dernier en éliminant notamment Petra Kvitova, 11ème mondiale, Caroline Wozniacki avait rendu les armes en trois sets face à la future vainqueure, Coco Gauff. Détentrice d'une wild-card pour le prochain Open d'Australie, elle vit désormais une seconde carrière sans avoir d'immenses objectifs en tête, ce qui lui permet d'avancer sans pression. « Il faut sortir, transpirer, trouver le bon timing et s’amuser. C’était une mentalité complètement différente et je pense que c’est aussi la raison pour laquelle j’ai eu l’impression de frapper la balle mieux que jamais, parce qu’il n’y avait pas de pression, il n’y avait pas de raison de stresser pour quoi que ce soit » poursuit-elle. Et quand il n'y a pas de pression...

Des exemples motivants

En accueillant deux enfants depuis qu'elle a pris sa retraite, Caroline Wozniacki pensait n'avoir plus rien à faire dans le monde du tennis. Mais la Danoise a peut-être été convaincue par les retours réussis de sa grande amie Serena Williams après sa grossesse. Plus récemment, c'est Elina Svitolina qui a réussi à faire un grand retour en connaissant d'énormes résultats et elle sera peut-être imitée par Naomi Osaka ou Angelique Kerber qui reviennent toutes deux début 2024.