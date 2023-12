Tennis : Les premières wild-cards à l'Open d'Australie distribuées, le casse-tête commence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2023 est maintenant terminée, il est déjà l'heure de se lancer vers 2024 puisque l'Open d'Australie approche à grands pas (14-28 janvier). Comme à chaque fois, l'attribution des invitations pour le grand tableau est un moment attendu par tous les joueurs. Pour l'édition 2024, il y aura du côté masculin comme du côté féminin énormément de joueurs qui utiliseront leur classement protégé. Le premier Grand Chelem sera mis sous le signe du retour aux affaires.

Il est rare de voir un tournoi du Grand Chelem touché par énormément de retours à la compétition en même temps. L'Open d'Australie 2024 va très vite arriver et on connaît déjà les premières invitations. Pour la prochaine édition, la distribution des wild-cards pourrait faire beaucoup de bruit car il y a beaucoup de grands noms qui pourraient être intéressés. Ce mardi, le Majeur australien a annoncé les sept premières invitations, en attendant celles des fédérations française et américaine.

Wozniacki de retour

En dehors des grands noms qui feront leur retour à la compétition grâce à leur classement protégé, à l'image de Rafael Nadal, Marin Cilic côté masculin ou Naomi Osaka chez les femmes, la Danoise Caroline Wozniacki, revenue à la compétition à l'été 2023 après avoir arrêté sa carrière sur les terres australiennes en 2020, sera bien présente dans le tableau grâce à une invitation. Sans surprise, l'ancienne numéro 1 mondiale sera de la partie, elle qui avait remporté son seul titre du Grand Chelem lors de l'édition 2018 de l'Open d'Australie. Elle sera accompagnée de Kimberly Birrell, Olivia Gadecki et Taylah Preston pour le moment côté féminin et James Duckworth, Marc Polmans et Adam Walton côté ATP.

Tennis : Ce crack va suivre le chemin de Nadal, le pire lui est prédit https://t.co/RGHsceKciR pic.twitter.com/obOfrJKTpC — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Des grands noms échappent au grand tableau

En raison des nombreux joueurs qui utiliseront leur classement protégé pour intégrer le grand tableau de l'Open d'Australie, certains joueurs devront attendre une invitation ou des forfaits pour avoir leur place. En effet, le cut côté masculin est au numéro 97 de Alex Michelsen et Dominic Thiem est le premier sur la liste des remplaçants. Le problème est le même pour Quentin Halys ou encore Hugo Gaston qui auront besoin de plus de forfaits pour intégrer le tableau. D'autres grands noms, tels que David Goffin, Fabio Fognini ou Diego Schwartzman devraient aussi manquer le cut et jouer les qualifications. Côté féminin, c'est la Britannique Emma Raducanu qui se retrouve dans une situation compliquée : son classement protégé de 103ème mondiale ne lui permet pas d'intégrer le grand tableau pour le moment.

Alizé Cornet bientôt invitée ?

En décidant de ne pas se déplacer en Chine en fin de saison, Alizé Cornet a subi des conséquences au classement : elle est sortie du top 100. La Niçoise de 33 ans aura donc besoin d'une wild-card pour intégrer le grand tableau de l'Open d'Australie, une invitation convoitée par d'autres mais qu'elle devrait obtenir. Pour rappel, elle a battu le record de participations consécutives en Grand Chelem en 2023 et pourrait en ajouter une 68ème si jamais elle réussissait à être présente le mois prochain.