Tennis : Djokovic vers un objectif incroyable, la folle déclaration

Grand homme de la saison 2023 sur le circuit ATP, Novak Djokovic a une nouvelle fois repoussé les limites physiques pour s'emparer de trois nouveaux trophées en Grand Chelem et du Masters. A 36 ans, le Serbe impressionne encore tant d'années passés sur le circuit et surtout, il envoie le message fort que cela risque de continuer encore un petit moment. Toujours plein d'ambitions, le numéro 1 mondial en veut encore plus pour 2024...

Numéro 1 mondial en fin de saison pour la huitième fois de sa carrière, Novak Djokovic a connu une saison 2023 remplie de records. Le Serbe de 36 ans ne semble pas vouloir laisser la place aux jeunes générations et il poursuit sa domination sur le circuit. Jamais rassasié, il vise un objectif encore plus important pour l'année prochaine, lui qui était déjà tout proche de réaliser le Grand Chelem calendaire.

Un record intouchable

En réussissant une saison incroyable, Novak Djokovic a porté à 24 le nombre de titres en Grand Chelem, dépassant ainsi largement Rafael Nadal. Pour Patrick Mouratoglou, très proche du circuit depuis des années, il n'est pas près à être dépassé. « Je pense que Novak en 2024 aura aussi faim qu’en 2023. Il a un objectif énorme en voulant établir un record de tournois du Grand Chelem remportés qui ne sera probablement jamais battu dans l’histoire. Et il est en mesure de le faire. Il a 36 ans, il compte 24 tournois du Grand Chelem, et c’est déjà un record. Il est frais physiquement et mentalement » déclare-t-il.

Une année similaire en 2024 ?

Capable de réaliser le Petit Chelem pour la quatrième fois de sa carrière et pour la deuxième fois en trois ans, Novak Djokovic semble indéboulonnable et pourrait bien rééditer sa performance dans les mois à venir. « En disant, ‘Pourquoi ne pas gagner les quatre tournois du Grand Chelem l’année prochaine ?’, cela peut paraître fou, mais il en a remporté trois cette année, plus une finale. Il n’était qu’à un match de remporter les quatre » s'exclame l'ancien coach français de Serena Williams. Quoi qu'il en soit, il sera très difficile de le battre à l'Open d'Australie dans un peu plus d'un mois.

L'or olympique, une obsession

Comme Novak Djokovic a très envie de détenir tous les records du monde du tennis, il semble évident que son grand objectif pour 2024 reste la médaille d'or aux Jeux olympiques. Sur les lieux de Roland-Garros, il pourrait réussir à s'imposer dans une épreuve qui se refuse à lui pour le moment. Pour rappel, il a connu des défaites tragiques lors des dernières éditions et n'aura pas envie de connaître à nouveau une défaillance.