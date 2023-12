Tennis : Nadal de retour, un incroyable rendez-vous l’attend !

La rédaction

Absent des courts depuis le mois de janvier dernier, Rafael Nadal fera son grand retour pour le tournoi de Brisbane. Alors qu'une grande partie de la planète tennis attend de pied ferme son come-back, la plateforme de streaming Netflix a annoncé organiser, le 3 mars prochain à Las Vegas, une opposition entre le Majorquain et son compatriote Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial.

Il est enfin de retour. Plombé par une blessure au psoas, Rafael Nadal n'a plus remis les pieds sur un court depuis le mois de janvier dernier. Alors que son grand retour, qui aura lieu à l'occasion du tournoi de Brisbane (31 décembre-7 janvier), est grandement attendu par tous les amoureux de la petite balle jaune, Netflix a fait une grosse révélation. A travers un communiqué ce lundi, la plateforme de streaming a annoncé qu'elle organisera et diffusera en direct "The Netflix Slam" , une rencontre de tennis entre Rafael Nadal et son compatriote Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial. Celle-ci se déroulera à Las Vegas, le 3 mars prochain, à midi (heure locale).

Tennis : Les wild-cards françaises pour l'Open d'Australie connues https://t.co/OpP1Jo9qlU pic.twitter.com/7VvCIMfjrr — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

De nouvelles confrontations annoncées ultérieurement

« Une légende comme Rafa et un champion comme Carlos ensemble sur le terrain, ainsi que des tonnes d'autres actions, promettent d'être un spectacle en direct que les fans ne voudront pas manquer » , s'est réjouit Gabe Spitzer, le vice-président de Nonfiction Sports, Netflix. A noter que d'autres joueurs et de nouveaux affrontements seront officialisés prochainement.

« C'est un des plus grands joueurs de tous les temps »