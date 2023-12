«Ça me met hors de moi», Djokovic se lâche sur Nadal

Arnaud De Kanel

Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont affrontés à 59 reprises en simple durant leur carrière. Le Serbe s'est d'ailleurs remémoré un souvenir datant du début de son aventure sur le circuit ATP avec l'Espagnol. Dans les couloirs de Roland-Garros, il avoue avoir été déstabilisé par les rituels d'avant-match de son rival.

L'anecdote de Djokovic sur Nadal

Invité de l’émission 60 Minutes sur CBS , Novak Djokovic est revenu sur l'une de ses premières rencontres face à Rafael Nadal. A l'époque, il ne connaissait pas l'Espagnol et tous ses rituels de préparation dans les couloirs avant d'entrer sur le court. Il avoue avoir été très perturbé par le comportement de son homologue. « Je joue contre Nadal à Roland Garros, et son casier se trouve à côté du mien, n’est‐ce pas ? Nous sommes donc très proches. Et nous essayons de nous donner de l’espace l’un à l’autre. Mais le vestiaire n’est pas non plus très grand. Et puis, on saute partout comme le fait Nadal avant d’entrer sur le court », a confié Djokovic, relayé par We Love Tennis , avant de préciser.

«Ça me met hors de moi»