Tennis : Djokovic l'a fait totalement halluciner

Alexis Brunet

Novak Djokovic est un monstre de régularité. À 36 ans, il est encore au top, et il vient de remporter trois majeurs en 2023. Le numéro un mondial compte faire encore mieux en 2024, et il pourrait encore jouer de nombreuses années grâce à son physique irréprochable. Pour le journaliste Jon Wertheim, qui a suivi le Serbe pendant plusieurs jours, le Djoker est tout bonnement comparable à aucun autre joueur du circuit.

Depuis de nombreuses années, le débat du GOAT oppose les fans de tennis. Certains affirment que le meilleur joueur de l'histoire est Rafael Nadal, d'autres votent pour Roger Federer, ou bien Novak Djokovic. Si l'on se fie au palmarès, c'est bien le Serbe qui doit hériter de ce titre honorifique. En effet, le Djoker est tout bonnement le joueur ayant remporté le plus de majeurs. Il en compte actuellement 24, alors que Nadal est lui bloqué à 22 pour le moment.

Djokovic a presque tout gagné en 2023

À 36 ans, Novak Djokovic a encore une fois montré qu'il n'était pas prêt à prendre sa retraite, et que la nouvelle génération pouvait encore patienter. Le Serbe a presque tout gagné en 2023. Il a réussi à mettre la main sur trois majeurs sur quatre. Il n'y a que Wimbledon qui a échappé au numéro un mondial. Ce dernier est tout de même arrivé en finale, mais il s'est fait battre par Carlos Alcaraz, pourtant pas spécialement à l'aise sur gazon. L'année prochaine Nole visera un autre exploit retentissant, le Grand Chelem calendaire.

Pourquoi Novak Djokovic pourrait écrire l'histoire en 2024 https://t.co/8QOlVSolUC pic.twitter.com/hPomT0vgkS — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«C’est un athlète incroyable sur le plan physique»