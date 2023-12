Tennis : Djokovic fait maintenant partie des «méchants» ?

Alexis Brunet

Novak Djokovic est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, et même le meilleur joueur de l'histoire tout simplement. Pourtant le Serbe n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, et il est souvent hué par une bonne partie du public. Certains le prennent même pour un méchant, et pour Andrea Petkovic c'est une très bonne chose.

La saison 2022-2023 de Novak Djokovic a été couronnée de succès. Le Serbe est passé tout proche de réaliser le Grand Chelem calendaire. Il a remporté trois des quatre majeurs, et il a malheureusement échoué en finale de Wimbledon, face à Carlos Alcaraz, qui n'était pourtant pas un spécialiste du gazon londonien. Il y a fort à parier que le Serbe voudra faire encore mieux en 2024.

Novak Djokovic n'est pas le joueur le plus apprécié

À 36 ans, Novak Djokovic continue donc d'empiler les titres. Pourtant le Serbe doit souvent se battre contre ses adversaires, mais aussi contre le public. En effet le Djoker est souvent hué sur le terrain, et pris en grippe par les fans autour des courts. Le natif de Belgrade est beaucoup moins apprécié que Rafael Nadal ou bien Roger Federer par les amateurs de tennis.

Djokovic fait partie des méchants