Tennis : Sinner plus fort qu'Alcaraz en 2024 ? La folle déclaration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En terminant l'année tel un boulet de canon, Jannik Sinner a prouvé qu'il avait passé un cap. L'Italien, numéro 4 mondial, a réussi de grandes performances qui peuvent l'aider de la meilleure des manières pour 2024. A l'heure où les premières prédictions pour la saison prochaine commencent à émerger, il fait partie de ces joueurs qu'on pense prêts à gagner un Grand Chelem. D'ailleurs, il a tellement impressionné en fin de saison que certains commencent à penser qu'il pourrait passer devant Carlos Alcaraz.

Vainqueur de son premier Masters 1000 en 2023 et après avoir atteint sa première demi-finale en Grand Chelem à Wimbledon, Jannik Sinner est passé tout proche de clore les débats en s'adjugeant le Masters chez lui à Turin. Finalement, il a dû attendre la semaine suivante pour connaître une grande émotion en soulevant la Coupe Davis en affichant un niveau de jeu tutoyant les sommets. Pour Patrick Mouratoglou, l'année 2024 de l'Italien pourrait être meilleure que celle de Carlos Alcaraz.

Devant Alcaraz en 2024 ?

En affichant plus de régularité dans son jeu en 2023, en ajoutant d'ailleurs pas mal d'outils au passage, Jannik Sinner pourrait faire très mal sur le court en 2024. Débarrassé de ses petits pépins physiques, l'Italien sera très attendu dès l'Open d'Australie. « C’est vrai que Carlos a quelques longueurs sur Jannik parce qu’il a gagné deux Grands Chelems. Il a été numéro 1. Ces deux ou trois dernières années, je pense que Jannik a développé beaucoup d’autres choses. Aujourd’hui, il fait beaucoup plus d’amorties, il monte au filet avec beaucoup plus d’efficacité. Je pense qu’il est prêt à faire plus de choses et à s’adapter à différentes situations. Avec la confiance acquise ces derniers mois, je le vois jouer mieux et plus fort que Carlos l’année prochaine » confie Patrick Mouratoglou. Il faut dire que le dernier affrontement entre les deux amis avait tourné largement à l'avantage de Sinner.

Tennis : «Je m’en fous», Nadal se lâche sur son retour https://t.co/sXShgJBdf8 pic.twitter.com/sbHAXD9phk — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

La Coupe Davis élément déclencheur ?

Le célèbre coach français poursuit son explication en étant persuadé que la victoire de l'Italie en Coupe Davis pourrait déclencher quelque chose pour Jannik Sinner. En effet, par le passé, plusieurs grands joueurs ont connu une année incroyable juste après un titre en Coupe Davis, comme ce fut le cas pour Novak Djokovic en 2011. « Je crois que la deuxième partie de l’année 2023 a donné à Sinner le sentiment de pouvoir gagner n’importe où. Cela me rappelle l’année 2011 de Novak. Je me souviens d’une discussion avec Tony Roche à l’Open d’Australie 2011 : ‘Gagner la Coupe Davis en ramenant tous les points, gagner pour son pays, va lui donner un incroyable boost de confiance’. Et 2011 a bien été l’année de Djokovic, nous avons vu à quel point il a dominé. C’est pourquoi je pense que 2024 pourrait être l’année de Sinner. Bien sûr, il y aura toujours Djokovic comme l’homme à battre, mais Sinner est prêt à avoir une année splendide, en tant que protagoniste et à gagner beaucoup » révèle Patrick Mouratoglou pour Tennis Majors .

Un Majeur l'année prochaine

Avec une telle évolution en 2023, Jannik Sinner devrait parvenir à remporter un Grand Chelem en 2024. L'Italien de 22 ans semble prêt à passer cette étape et il pourrait se montrer dangereux dès l'Open d'Australie. En réussissant à battre Novak Djokovic deux fois en l'espace de 11 jours, notamment après avoir sauvé des balles de match, le numéro 4 mondial a crevé l'écran. Et il aura peut-être bien une immense récompense...