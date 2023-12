Tennis : Ce futur crack impressionne, Alcaraz fait l'unanimité

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable symbole de la révolution de la jeune génération qui a eu lieu ces dernières années sur le circuit, Carlos Alcaraz est le joueur qui a le plus réussi à renverser la hiérarchie. En étant capable d'exploits mémorables à commencer par sa victoire face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, l'Espagnol a marqué les esprits et dans les yeux des promesses du circuit de demain, il est un joueur plus qu'inspirant.

En devenant le plus jeune numéro 1 de l'histoire du tennis à 19 ans après l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz a prouvé que même les jeunes de son âge pouvaient réussir à s'intégrer sur le circuit de la plus belle des manières. L'Espagnol est un peu le modèle et ce n'est pas vraiment une surprise de voir d'autres jeunes réussir à pointer le bout de leur nez tels que Holger Rune, Arthur Fils ou encore Hamad Medjedovic tout récemment. Parmi eux, un joueur qui affole déjà la planète tennis chez les juniors : le Brésilien Joao Fonseca, né en août 2006.

Un futur crack

En débutant sa carrière professionnelle en Challenger fin 2022 à 16 ans, Joao Fonseca a beaucoup progressé sur le circuit junior et commence à se préparer pour aller jouer sur le deuxième échelon. A 17 ans, le Brésilien est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération puisqu'il a notamment remporté l'US Open cette année dans le tableau junior. 722ème mondial à l'heure actuelle, il pourrait être l'un des premiers joueurs de la génération 2006 à exploser au plus haut niveau, avec l'Espagnol Martin Landaluce notamment. « L’année dernière, je suis allé à l’académie de Juan Carlos Ferrero (le coach de Carlos Alcaraz, ndlr) à Villena pour me préparer pour Roland Garros junior. Je me suis blessé au poignet gauche et nous n’avons pas pu nous entraîner ensemble, mais j’ai appris à connaître Carlos et Ferrero. À Rio, nous nous sommes entraînés » a-t-il récemment confié, lui qui a démarré son aventure sur le circuit ATP dans ce tournoi brésilien en février dernier.

Tennis : Nadal annonce un grand changement pour son retour ! https://t.co/4qwDfDFTqg pic.twitter.com/hr2uQtINrr — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Une grande source d'inspiration

Avec un succès aussi important, Carlos Alcaraz peut représenter une énorme source de motivation pour tous les jeunes joueurs qui s'apprêtent à débarquer sur la scène professionnelle. Joao Fonseca, qui progresse à pas de géants depuis quelques mois, fait partie de ceux-là. « Il a presque mon âge, 20 ans, et je le considère déjà comme mon idole. Il est une source d’inspiration pour tous les jeunes joueurs de notre génération. Il a toutes les armes, il est toujours concentré » se réjouit celui qui a mené le Brésil vers un titre en Coupe Davis chez les juniors l'année dernière sans perdre de match.

Une tendance retrouvée ?

Lors de la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le circuit ATP, il y avait très peu de jeunes joueurs qui parvenaient à se faire une place dans l'élite. En effet, cette tendance s'est un peu perdue également car les joueurs arrivent un peu plus tard à maturité. Mais avec des exemples tels que Carlos Alcaraz et Holger Rune, on pourrait retrouver des histoires similaires dans les années à venir.