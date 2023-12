Tennis : Ancien joueur, il annonce l'explosion du nouveau Djokovic pour 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 12 mondial et faisant partie de la génération dorée dans le tennis serbe, portée par Novak Djokovic, Viktor Troicki reste aujourd'hui très proche de son sport. Il entraîne aujourd'hui le jeune Hamad Medjedovic qui vient tout juste de remporter le Masters Next Gen. Ce dernier, 113ème mondial, pourrait connaître une belle progression en 2024, lui qui a déjà connu une magnifique ascension au cours des mois.

Auteur d'une belle semaine à Jeddah pour la première édition du Masters Next Gen sur les terres saoudiennes, Hamad Medjedovic s'est notamment débarrassé d'Arthur Fils en finale un peu à la surprise générale. Le Serbe, qui affiche déjà un bon niveau à 20 ans, pourrait être la principale tête d'affiche du tennis serbe dans les années à venir, lui qui a pu bénéficier d'une grande aide pour les débuts de sa carrière de la part de son illustre compatriote, Novak Djokovic.

Top 50 en 2024 ?

Issu de la génération 2003, comme Carlos Alcaraz et Holger Rune par exemple, Hamad Medjedovic a prouvé qu'il pourrait jouer un rôle dans les années à venir. A 20 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus prometteurs. « Hamad a le jeu pour rallier rapidement le top 100 et bien plus encore. Je crois qu’il sera dans le top 50 l’année prochaine, j’espère même plus. Il ne peut pas le faire tout de suite, il a besoin d’expérience, mais le titre au Masters Next Gen va l’aider à progresser plus rapidement » confie celui qui l'a pris en charge au début de l'année.

La régularité, le secret

Pour sa première saison sur le circuit ATP, en tout cas celle où il a commencé à récolter des victoires, Hamad Medjedovic a déjà connu deux demi-finales en ATP 250 puis un total de 12 victoires pour 7 défaites à ce niveau-là. Avec 4 titres en Challenger depuis l'année dernière, le Serbe a progressé au classement tout au long de l'année. Il était 255ème il y a un an. « Il a besoin de régularité dans ses résultats et pas seulement de briller une seule semaine, mais de maintenir son niveau tout au long de la saison » poursuit Viktor Troicki, qui a atteint le 12ème rang mondial dans sa carrière.

Une belle génération

Né en 2003, Hamad Medjedovic faisait partie des plus jeunes au Masters Next Gen même si la génération 2004 portée par Arthur Fils et Luca Van Assche a pris de l'avance. Au classement ATP, après Carlos Alcaraz et Holger Rune, c'est bien le Serbe qui est le joueur le mieux classé issu de cette génération. En réussissant une belle fin de saison, il semble prêt pour passer à l'étape supérieure début 2024. Mais il devra pour le moment passer par les qualifications pour s'assurer une place dans le tableau de l'Open d'Australie.