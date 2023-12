Tennis : Nadal et Djokovic dépassés ? Il dévoile leurs successeurs

Benjamin Labrousse

Depuis de nombreuses années, le monde du tennis est majoritairement dominé par Rafael Nadal et Novak Djokovic (notamment depuis la retraite de Roger Federer). Mais alors que l’Espagnol semble plus que jamais sur le déclin physiquement et que le Serbe prend de l’âge, qui prendra la relève de ces deux légendes ? Pour certains, deux noms reviennent avec insistance.

Le circuit ATP se trouve actuellement à l’orée d’une nouvelle ère. Car si Rafael Nadal s’apprête à effectuer son grand retour après quasiment un an d’éloignement des courts, et que Novak Djokovic assoit chaque jour un peu plus sa place de numéro un, ces deux légendes ne sont pas éternelles. Désormais âgés de 37 et de 36 ans, l’Espagnol et le Serbe peuvent néanmoins entrevoir les lueurs de leur succession. Car encore éclipsée par les performances de Nadal et de Djokovic (46 titres en Grand Chelem à eux deux), la nouvelle génération de tennisman menée par l’infernal Carlos Alcaraz a son mot à dire pour la suite…

« Je pense que ça va être le tennis du futur »

Ancien 22ème mondial, Hicham Arazi estime que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont porter la nouvelle génération après Rafael Nadal et Novak Djokovic. « Je pense que le tennis va évoluer vers l’avant avec Alcaraz déjà mais aussi Sinner et cette nouvelle génération qui arrive. Je pense que ça va être le tennis du futur. Cette puissance, avec plus de main, la volée : un tennis complet. On va avoir un meilleur tennis, plus spectaculaire dans quelques années » , a affirmé le Marocain dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Il est meilleur que n’importe qui d’autre »