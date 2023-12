Pourquoi Novak Djokovic pourrait écrire l'histoire en 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a réussi à gagner 3 titres du Grand Chelem ainsi que le Masters, Novak Djokovic s'est montré plus fort que jamais à 36 ans. Le Serbe n'a pas encore envie de laisser sa raquette et il pourrait repousser encore tous ses records en 2024. En effet, il n'a pas peur de montrer ses ambitions : il veut réaliser le Grand Chelem doré l'année prochaine, c'est-à-dire remporter les quatre tournois les plus importants du calendrier ainsi que les Jeux olympiques. Personne n'a réussi pareille performance.

Dans l'histoire du tennis, seul un joueur à réussir le Grand Chelem calendaire : Rod Laver en 1969. Chez les femmes, Steffi Graf a fait mieux en s'adjugeant la médaille d'or à Séoul en 1988, un exploit unique. Novak Djokovic tentera de l'imiter en 2024, l'année de ses 37 ans. Le Serbe, impressionnant sur le court, aura beaucoup de mal à réaliser cette performance. Guy Forget, invité par Tennis Actu , est revenu sur le circuit d'aujourd'hui.

Une performance imaginable ?

Il paraît bien improbable de parler de Grand Chelem doré quand on parle d'un joueur aujourd'hui. Pourtant, avec Novak Djokovic, on peut s'attendre à tout tellement il a normalisé l'impossible. Même si la concurrence est moins féroce qu'il y a dix ans, le Serbe aura énormément de mal à enchaîner Wimbledon - Jeux olympiques - US Open en l'espace de quelques semaines seulement. « Gagner le Grand Chelem calendaire, je ne pense pas. Jannik Sinner s’en rapproche, Alcaraz aussi. C’est une question de temps. Le compte à rebours a commencé pour lui. Il se fera dépasser à un moment ou à un autre. Que ce soit Rune, Alcaraz ou Sinner, ils sont trop forts maintenant. Novak le sent » confie l'ancien numéro 4 mondial.

Tennis : Garcia tournant de la saison pour Swiatek, la révélation https://t.co/7LLYRgGPaF pic.twitter.com/cXPm6LVozT — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Le corps, arme décisive

Novak Djokovic s'est déjà confié par rapport aux objectifs qu'il prévoit pour l'année 2024. Le numéro 1 mondial restera sur le circuit tant qu'il sera encore en mesure de dominer ses adversaires. « C’est le meilleur pilote avec la meilleure voiture, mais on sait que sa voiture est vieillissante. À un moment donné, elle aura des pannes, comme Nadal, Federer ou Agassi. Quand Novak va perdre 15% de vitesse à cause d’une hernie, une blessure au ménisque, un claquage, des joueurs auront pris sa place. Tant que son corps tient, il jouera les premiers rôles. La meute de loups approche » est convaincu Guy Forget.

Un gros défi

En ayant réussi d'immenses performances en 2023, Novak Djokovic s'expose forcément à une légère baisse de régimes. Comme il a gagné partout, il aura également beaucoup de points à défendre. Il ne serait pas surprenant de le voir mettre l'accent sur les Jeux olympiques en 2024 comme c'est le seul grand titre qu'il n'ait jamais réussi à gagner. Pour Guy Forget, le numéro 1 mondial sera fortement embêté par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.