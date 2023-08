US Open : Kyrgios encore forfait, il va disparaître du classement

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Réputé sur le circuit ATP pour son tempérament et son talent de showman sur le court, Nick Kyrgios inquiète depuis des mois. Blessé en fin de saison dernière, l'Australien n'a jamais pu vraiment revenir pour le moment. Avec seulement un match à son actif en 2023, il a d'ores et déjà déclaré forfait pour l'US Open et pourrait manquer la fin de saison. Finaliste à Wimbledon en 2022, Kyrgios va plonger au classement.

Il est sûrement l'un des plus grands talents du tennis dans l'histoire récente mais aussi celui dont on n'aura vraisemblablement jamais vu le plein potentiel. Nick Kyrgios est revenu à un très haut niveau en 2022 même s'il ne joue pas du tout toute l'année. L'Australien, dans le top 20 au moment de sa blessure l'année dernière, pouvait nourrir de grandes ambitions sur dur et sur gazon en 2023.

Une année quasi blanche ?

Attendu au tournant en 2023, Nick Kyrgios n'aura finalement jamais eu l'occasion de prouver qu'il a fait d'énormes progrès. L'Australien a tenté un petit retour sur gazon à Stuttgart mais a perdu d'entrée et il vient tout juste d'annoncer son forfait pour Cincinnati et l'US Open. En fin de saison, il n'y a pas énormément de gros objectifs et il pourrait décider de revenir seulement la saison prochaine.

Un genou qui inquiète

Nick Kyrgios a déjà subi une opération du genou en tout début d'année et envisageait de revenir le plus tôt possible sur le circuit. Après autant d'attente, l'inquiétude grandit pour l'Australien de 28 ans, qui a récemment fait des déclarations sur sa retraite. « J’ai le cœur brisé en ce qui concerne l’US Open, je serai de retour…. mon poignet n’est pas encore prêt pour la compétition » a-t-il confié après l'annonce de son forfait.

Un retour possible ?