Tennis : Kyrgios blessé, nouvelle grosse sortie sur sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Enfant terrible du tennis australien, Nick Kyrgios ne cesse de faire parler de lui, même lorsqu'il ne joue pas. En 2023, il n'a disputé qu'un seul match, à Stuttgart en juin, à cause d'une longue blessure qui traîne en longueur. Sur Twitter, il ne cesse de réagir à la moindre occasion et à la moindre critique le concernant, provoquant des polémiques.

Nick Kyrgios a toujours eu un talent fou pour exceller dans le tennis. Malheureusement, l'Australien n'a jamais vraiment pris le sport au sérieux et n'a pas maximisé son potentiel. A 28 ans, il sort pourtant d'une saison excellente où il a disputé la finale de Wimbledon contre Novak Djokovic. Depuis, il est blessé et a du mal à se remettre, lui qui a retardé sa reprise sur la tournée américaine. Récemment, le sujet de sa retraite a été évoqué...

Retraite avant 33 ans ?

Nick Kyrgios n'a jamais été le joueur de tennis le plus sérieux, on le sait. L'Australien a d'ailleurs fait des déclarations parfois très limites par le passé laissant penser qu'il ne jouerait pas au tennis jusqu'à un âge très avancé. Récemment, de plus en plus de joueurs vont jusqu'à 40 ans voire au-delà mais cela ne devrait pas être le cas de Kyrgios. « 33 ans, c'est de la folie. Je ne jouerai pas jusqu'à 33 ans. Une fois que je serai parti, vous ne me reverrez plus jamais » a-t-il déclaré.

Tennis : Kyrgios encore forfait, Nadal et le circuit lui manquent https://t.co/CHXXSd2Cyb pic.twitter.com/kQJo2Iu52V — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Un talent gâché

13ème mondial au meilleur de sa carrière, Nick Kyrgios aurait bien mérité d'intégrer le top 10 s'il avait été un peu plus sérieux au vu de son grand talent. Souvent épinglé pour son manque de professionnalisme, l'Australien a réponse à tout. « Pourquoi ai-je de la chance d'être là ? J'ai travaillé et je me suis mis dans cette position, il n'y a pas eu de chance. Certaines personnes jouent pour des choses différentes, nous ne sommes pas tous des fous de tennis, certains d'entre nous ont un peu plus d'impact que cela » a-t-il répondu à Tracy Austin, ancienne numéro 1 mondiale qui évoquait une certaine chance se retrouver là.

Un manque de sérieux reproché