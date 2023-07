Tennis : Federer-Nadal-Djokovic, il lâche une incroyable annonce pour le GOAT

Alexis Brunet

Cela fait depuis des années que le débat du GOAT électrise tous les fans de tennis. Qui est le plus grand joueur de tennis de l'histoire, entre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ? Il y a peu, la balance a penché du côté du Serbe, car il est devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem. Christopher Eubanks est de cet avis, car pour lui, le GOAT c'est Djokovic.

En juin dernier, à Roland-Garros, Novak Djokovic a triomphé de Casper Ruud en finale, pour s'offrir une troisième victoire à Paris. En remportant encore une fois les Internationaux de France, le Djoker est rentré un peu plus dans l'histoire. Il est tout simplement devenu le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem, avec 23 titres en majeurs. Soit un de plus que son éternel rival, Rafael Nadal.

Qui est le vrai GOAT ?

Avec ce nouveau record, Novak Djokovic fait figure de favori pour le titre du GOAT, c’est-à-dire, le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Si vis-à-vis du palmarès c'est incontestable, d'autres critères peuvent empêcher le Serbe de rafler cette récompense. On peut prendre en compte par exemple l'amour des fans, la classe, ou bien même le fait d'avoir fait évoluer, voire révolutionner son sport. À ce moment-là, Rafael Nadal ou bien Roger Federer sont aussi des candidats très crédibles.

Eubanks vote Djokovic pour le GOAT