Tennis : Ce champion n'y arrive plus, le clan Nadal pointé du doigt

Après des débuts sur le circuit ATP très prometteurs, Félix Auger-Aliassime a eu un mal fou à remporter un titre. Finalement, le Canadien a fait une grande saison 2022 pour finir par remporter trois tournois d'affilée avant le Masters 1000 de Bercy, lui permettant de se qualifier au Masters et de terminer l'année à la 6ème place mondiale, son meilleur classement. Mais il traverse une période très difficile depuis la saison sur terre battue et a du mal à en sortir.

Grand espoir du tennis canadien aux côtés de Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime ne connaît pas une immense réussite en 2023. Le Québécois avait pourtant la chance de pouvoir évoluer à domicile cette semaine avec le Masters 1000 du Canada organisé à Toronto cette année pour les hommes. Au lieu de ça, il s'enfonce un peu plus dans le doute et pour beaucoup de fans, le responsable se nomme Toni Nadal, l'un de ses coachs et évidemment l'oncle le plus célèbre du tennis.

50ème à la Race

Eliminé en quarts de finale à Indian Wells par Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime n'a enregistré que deux victoires depuis cette date, aucune depuis le 24 mai dernier. Le Canadien ne met plus un pied devant l'autre, la faute également à des blessures qui ont perturbé sa saison récemment. Cette semaine, il a été sorti d'entrée par l'Australien Max Purcell devant son public et les ennuis s'accumulent à quelques semaines d'un nouveau rendez-vous en Grand Chelem. Actuellement, il est 50ème à la Race, bien loin de pouvoir à nouveau profiter d'un ticket pour le Masters de fin de saison.

Toni Nadal épinglé

Annoncée en avril 2021, la collaboration entre Toni Nadal, illustre oncle et ancien coach de Rafael, avait surpris tout le monde. L'an dernier, elle a fait beaucoup parler au moment où le Canadien a dû affronter le roi de la terre battue dans son jardin à Roland-Garros puisque Toni a refusé de donner des conseils à Auger-Aliassime. A l'époque, les déclarations avaient fait réagir, beaucoup ne comprenant pas comment un coach pouvait agir de la sorte avec un joueur.

En plein brouillard