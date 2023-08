Tennis : Sabalenka revancharde, elle veut devenir la patronne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka réalise une année 2023 exceptionnelle puisqu'à la Race, le classement sur l'année en cours, c'est elle qui figure devant Iga Swiatek. La Polonaise, un peu moins dominatrice qu'en 2022, voit la Biélorusse la talonner de très près, à tel point que cette dernière a eu plusieurs occasions de la dépasser dernièrement. Mais les dernières barrières mentales sont les plus difficiles à passer.

Dauphine d'Iga Swiatek depuis des mois, Aryna Sabalenka poursuit ses efforts. La Biélorusse figure à un peu moins de 1000 points de la Polonaise au classement et pourrait se montrer dangereuse à Montréal en cas de faux pas de sa rivale. A Wimbledon, elle avait les choses en main pour prendre le trône avant de craquer sous la pression en demi-finales, un certain plafond de verre qui lui fait défaut depuis deux ans.

Une défaite frustrante à Wimbledon

Il y a un mois à Wimbledon, Aryna Sabalenka était à quelques points de prendre les rênes du classement WTA. En effet, après l'élimination d'Iga Swiatek en quarts de finale, la Biélorusse avait les cartes en main. Il fallait qu'elle atteigne au moins la finale du tournoi pour devenir numéro 1 mais elle a fini par s'écrouler face à Ons Jabeur en demi-finales. Alors qu'elle menait d'un set et un break, elle a laissé échapper le match. « Il m’a fallu un peu de temps pour me rétablir après ma défaite à Wimbledon, mais j’ai eu quelques jours de repos et j’ai fait une grande préparation avant la tournée de la piste dure, donc je me sens bien en ce moment et préparé physiquement et mentalement » a-t-elle confié.

Rattrapée par la pression

Depuis le début de sa carrière, Aryna Sabalenka connaît un petit blocage lors des demi-finales de Grand Chelem. En effet, en dehors de son titre à l'Open d'Australie en début d'année, elle a perdu à chaque fois à ce stade, notamment à Roland-Garros où elle menait 5/2 balle de match. « Je dois juste rester agressive et mettre toute la pression sur l’adversaire au lieu de penser que la pression est sur moi. Et arrêter de penser à ces demi‐finales si possible » affirmait-elle avant son entrée en lice à Montréal.

Le titre obligatoire à Montréal

Depuis quelques mois, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont en concurrence directe dans pratiquement chaque tournoi puisqu'à chaque fois, il y a un scénario qui fait que la Biélorusse peut dépasser la Polonaise au classement. C'est le cas à Montréal cette semaine : la numéro 2 mondiale a besoin de gagner le titre et que la patronne perde avant les quarts de finale pour prendre le trône. Mais c'est bien Swiatek qui aura le plus de points à défendre dans quelques semaines...