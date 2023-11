Masters : Zverev de retour au Masters, une saison au courage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Septième qualifié pour le Masters de Turin, Alexander Zverev a réussi une belle année pour réintégrer le top 10 du classement ATP. L'Allemand, absent du circuit après sa grave blessure à Roland-Garros l'année dernière, a fait le dos rond en accumulant les matches pour finalement revenir à un niveau intéressant. Double vainqueur du Tournoi des Maîtres, il sera à suivre cette semaine à Turin puisqu'il a battu Carlos Alcaraz pour débuter lundi.

Présent parmi les meilleurs joueurs du monde depuis ses débuts sur le circuit, Alexander Zverev faisait partie du top 10 depuis des années. L'Allemand disputait un énorme combat en demi-finales de Roland-Garros contre Rafael Nadal avant de se blesser à la cheville et s'absenter le reste de l'année. De retour début 2023, il a mis du temps avant de pouvoir s'exprimer pleinement tennistiquement et physiquement. Qualifié de justesse pour le Masters, il s'est confié sur cette année particulière.

Stoppé dans son élan

Numéro 2 mondial au moment de sa blessure, Alexander Zverev aurait pu battre Rafael Nadal ce jour-là sur ses terres. L'Allemand jouait un tennis de rêve et il faisait vraiment partie des premiers noms pour gagner un Grand Chelem dans un futur proche. Le finaliste de l'US Open 2020 a finalement connu un énorme coup dur. « Il faut savoir que l'on n'obtient pas tout de suite ce que l'on veut. Il faut parfois être patient. Il faut travailler pour obtenir ce que l'on veut vraiment. Avant ma blessure, j'étais si proche de la première place mondiale et cela m'a été enlevé. Tout d'un coup, après ma blessure, j'étais 27e au monde. Alors, revenir dans le top 8 et participer à ce tournoi, c'est très spécial » a-t-il confié avant son entrée en lice.

Le déclic à Roland-Garros

En souffrance en début d'année où il peinait à gagner des matches, Alexander Zverev a fini par connaître une vraie renaissance à Roland-Garros. A la faveur d'un tableau abordable, il a fait son retour en demi-finale, ce qui l'a totalement convaincu qu'il était capable de reprendre sa place dans l'élite. « C'était difficile au début. J'étais loin de penser à Turin. Je ne pensais qu'à gagner des matches. Je gagnais à peine les matches. J'avais du mal à gagner des matches et à marquer des points. Les choses se sont inversées au cours de l'été. J'ai atteint les demi-finales de Roland Garros. Je pense que cela a été un grand tournant pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai retrouvé le plaisir d'être sur un court de tennis » poursuit-il.

A l'expérience ?

Arrivé tardivement dans la course au Masters, Alexander Zverev possède une grande expérience dans ce tournoi qu'il a remporté deux fois. Cela lui a servi lundi puisqu'il a donné du fil à retordre à Carlos Alcaraz. L'Allemand, de retour à la 7ème place mondiale, sera à surveiller dans ce tournoi puisqu'après l'Espagnol, il tentera de battre Medvedev et Rublev.