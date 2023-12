Tennis : Iga Swiatek encore à l'attaque, le patron de la WTA prend peur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro un mondiale au terme d'une saison plus difficile que la précédente, Iga Swiatek a montré une force incroyable pour se maintenir au sommet. La Polonaise prend régulièrement la parole comme ses homologues pour se plaindre des problèmes de leadership à la WTA et elle n'a pas hésité à recommencer dernièrement. Face aux problèmes, l'instance tennistique a choisi de réarranger sa structure puisque Steve Simon va quitter son poste de directeur général.

Incroyablement dominatrice en 2022, Iga Swiatek a un peu ralenti la cadence en 2023 et a surtout vu ses adversaires lui tenir la dragée haute. Déchue de son trône juste après l'US Open, la Polonaise a fini en trombe pour récupérer la place de numéro un mondiale, la deuxième joueuse seulement au XXIème siècle à réussir cette performance sur deux années consécutives après Serena Williams. Mais elle a dû fournir un effort important, parfois trop important pour elle.

Des incohérences pointées du doigt

En terminant l'année par un incroyable titre au Masters en surclassant toutes ses adversaires, Iga Swiatek a retrouvé sa place de numéro 1. Mais cette compétition scandaleuse a fait beaucoup parler. « Le calendrier évolue vers encore plus d’obligations, encore plus de dépenses d’énergie que nous devrons consacrer à la participation aux tournois, parce que les tournois sont également prolongés. Ce n’est tout simplement pas propice à ce que la WTA promeut dans d’autres aspects, c’est‐à‐dire la santé mentale, l’équilibre de la vie de quelque manière que ce soit, la santé physique. Je vais prendre des décisions plus favorables à ce qu’ils promeuvent et soutiennent » a déclaré la Polonaise dans un entretien à Eurosport .

Steve Simon va laisser sa place

Directeur général de la WTA depuis 2015, Steve Simon va laisser sa place à une femme en 2024. L'Américain de 68 ans a subi beaucoup de critiques ces derniers mois et n'a pas du tout convaincu. « L’été dernier, j’ai fait part au conseil d’administration de la WTA de la nécessité de revoir entièrement notre structure organisationnelle si nous voulons que la WTA reste à la pointe du sport féminin. Je pense que c’est dans l’intérêt de l’organisation parce qu’elle s’est tellement développée au cours des huit dernières années. Notre préférence est de trouver une candidate féminine. Je pense que c’est logique » affirme-t-il.

Réorganisation totale à la WTA

Si Steve Simon va laisser son poste à une femme, il ne va pas quitter la WTA pour autant. En effet, la structure a confié que les rôles de président et de directeur général seront séparés pour réussir au mieux les missions. Steve Simon deviendra donc le président exécutif et aura toujours un grand rôle à jouer dans la gouvernance ou les intérêts stratégiques de la WTA. Serait-ce le début d'une petite révolution ?