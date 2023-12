Tennis : Garcia tournant de la saison pour Swiatek, la révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Une nouvelle fois au sommet du classement WTA à l'issue de la saison 2023, Iga Swiatek n'a pas connu une domination écrasante si l'on compare à l'année précédente. La Polonaise avait même perdu son trône juste à la sortie de l'US Open au profit d'Aryna Sabalenka et semblait avoir perdu un peu sa belle dynamique. Sous pression, elle a réussi à se libérer en toute fin de saison, notamment après un match face à Caroline Garcia, où elle est passée toute proche de la défaite. Défaite qu'elle n'a plus connue ensuite.

En ajoutant un 3ème Roland-Garros à son palmarès, Iga Swiatek avait déjà réussi son année. Délogée de la tête du classement WTA, elle a su se sublimer pour aller chercher son premier titre au Masters WTA de Cancun dans un tournoi qui a fait polémique mais où elle n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. En mode rouleau compresseur, la Polonaise a réussi à récupérer son trône in extremis. Pour Tracy Austin, ancienne numéro 1 mondiale, le déclic a eu lieu lors de son match face à Caroline Garcia à Pékin.

Un combat gagné dans la douleur

Pas forcément dans la forme de sa vie au moment de faire face à Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin en octobre dernier, Caroline Garcia reste tout de même un sacré obstacle à passer quand elle joue bien. Ce jour-là, c'était le cas. La Française a réussi à augmenter son niveau face à une adversaire qu'elle avait déjà battue. Et elle était toute proche de faire basculer le match en sa faveur. « Il y a eu un match que je qualifierai de retournement de situation en deux minutes. En octobre, Iga a affronté la dangereuse Caroline Garcia en quarts de finale à Pékin. Iga a perdu le premier set 7–6 (8), puis a remporté de justesse le deuxième dans un autre jeu décisif, 7–6 (5) » rappelle Tracy Austin pour Tennis.com .

Le déclic pour une fin de saison en trombe

Passée à deux points de la victoire à plusieurs reprises, Caroline Garcia aurait pu donner une trajectoire totalement différente à la fin de saison 2023 d'Iga Swiatek. Pour Tracy Austin, c'est grâce à ce match que la Polonaise a réussi une fin de saison exceptionnelle. « Cette courte marge lui a donné le déclic, et à partir de là, la confiance d’Iga a grimpé en flèche. Elle a remporté le troisième set 6–1 et n’a pas perdu d’autre set le reste de l’année. Elle a remporté Pékin et a ensuite complètement dominé les finales de la WTA, avec cinq victoires consécutives contre des joueuses du Top 7, dont cinq sets 6–0 ou 6–1. C’était un moment déterminant pour terminer l’année » conclut-elle. Depuis ce match, seule Marketa Vondrousova a réussi à inscrire plus de 5 jeux face à la Polonaise...

Une pression envolée ?

Du haut de ses 22 ans, Iga Swiatek possède maintenant une expérience folle en ce qui concerne la victoire. Mais elle reste une jeune joueuse qui subit une pression parce qu'elle est attendue tout le temps lors de chaque tournoi. Au cours de la saison 2023, elle a ressenti cette pression et a fini par s'en libérer en se focalisant sur le plaisir qu'elle prenait à être sur le court. Une chose est sûre, son début de saison sera scruté pour savoir vers quelle dynamique elle se dirige davantage...