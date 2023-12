Tennis : Iga Swiatek encore la reine, une saison au forceps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro un mondiale à l'issue d'une saison 2023 où elle a été déchue de son trône pendant une petite période, Iga Swiatek a remis les pendules à l'heure. La Polonaise, qui avait atteint le sommet du classement en avril 2022, s'est avancée comme la joueuse la plus dominatrice de sa génération. Avec déjà 4 titres du Grand Chelem à son palmarès, elle a pourtant connu une certaine révolte de la part de celles qui la suivent au classement, notamment Aryna Sabalenka. Mais c'est au Masters qu'elle a mis d'accord tout le monde en réussissant à dépasser au tout dernier moment la Biélorusse.

Titrée à Roland-Garros, Iga Swiatek a encore réussi une année incroyable malgré la pression autour d'elle. La jeune polonaise de 22 ans a beaucoup subi ces derniers mois, notamment après quelques contreperformances où elle était attendue. A l'US Open, elle n'a pas su se sublimer et a laissé Aryna Sabalenka s'avancer vers la finale, finissant par la doubler au classement. Mais c'est bien elle la joueuse de l'année !

Un titre dans chaque catégorie

En réussissant à gagner 6 titres cette année sur le circuit WTA, Iga Swiatek devrait être élue joueuse de l'année prochainement lors des WTA Awards. La Polonaise, qui comptait une avance folle au début de la saison, a finalement vu Aryna Sabalenka la dépasser après l'US Open. En fin de saison, elle ne partait pas favorite pour reprendre la place de numéro 1 mais elle a réussi à gagner le WTA 1000 de Pékin et enfin le Masters pour remporter un titre dans chaque catégorie en comptant un WTA 250 à Varsovie, deux WTA 500 et Roland-Garros en plus. Une saison phénoménale.

Une lourde pression

Détrônée après 75 semaines de règne en septembre dernier, Iga Swiatek a connu le troisième plus grand total de semaines passées au sommet du classement pour une joueuse accédant pour la première fois à cette place. La Polonaise a parfois affiché une pression évidente sur son visage bien souvent caché par sa casquette. « Je suis une personne émotive. Parfois j'ai peur. En milieu de saison, je portais le fardeau de maintenir ma place de numéro 1. Aryna Sabalenka a fini par me dépasser. C'est à ce moment-là que je me suis sentie libre. Je me suis donc concentrée sur le plaisir du jeu » a-t-elle confié récemment.

Un nouveau règne commence

En réussissant à dépasser la Biélorusse à la toute fin de la saison en écrasant la concurrence à Cancun lors du Masters, Iga Swiatek poursuit donc son règne en tête du classement WTA. La Polonaise aura en plus l'avantage par rapport à sa plus proche poursuivante lors de l'Open d'Australie puisque celle-ci devra y défendre son titre quand la numéro 1 mondiale s'était inclinée en huitièmes de finale. Une différence qui pourrait profiter à Swiatek pendant une belle période.