Tennis : Nadal prêt au combat, il ne fait plus peur du tout

Blessé depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal a entamé un long chemin vers le retour au premier plan en 2024. Le Majorquin, qui s'entraîne de plus en plus dur depuis des semaines chez lui, aurait prévu un gros mois de décembre pour rejouer en compétition au tout début du mois de janvier. L'homme aux 14 Roland-Garros a annoncé précédemment que 2024 serait probablement sa dernière année sur le circuit. Pour autant, il sera bien difficile de jouer l'un des tout premiers rôles dans les grands tournois l'année de ses 38 ans.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal prépare son retour tranquillement à l'abri des caméras. L'Espagnol fait toujours beaucoup parler de lui et à chaque fois qu'il donne de ses nouvelles, l'agitation grandit. Tout proche de la retraite, il semble néanmoins prêt à refaire surface pour un tout dernier effort avant de prendre sa retraite. Mais la tâche sera plus que compliquée...

Un défi physique trop important ?

Quand on voit ce qu'est capable de faire Novak Djokovic sur un court de tennis, on se dit que Rafael Nadal pourrait lui aussi encore briller. Mais l'Espagnol a évidemment de plus en plus de mal à bien se déplacer avec l'âge mais surtout, les nombreuses blessures l'ont beaucoup empêché de jouer dans sa carrière. Revenir au sommet à bientôt 38 ans est un défi sans précédent pour lui. « En ce qui concerne le retour de Rafael Nadal, en vieillissant, on perd un peu de mobilité et les joueurs n’ont pas peur quand ils savent que tu es vulnérable. Il n’y a pas beaucoup de différence entre les gars du sommet et ceux du niveau en dessous, et quand ils savent qu’ils ont une chance, c’est une toute autre chose, même sur terre battue. Alors qu’avant contre Rafa, qui a un bilan de 112–3 à Roland Garros, le match était terminé avant même d’avoir commencé » dévoile Rick Macci, ancien coach des sœurs Williams et de Maria Sharapova entre autres.

Aucune chance de gagner

Rafael Nadal a déjà connu plusieurs retours dans sa carrière après des mois de blessure. L'Espagnol a toujours réussi à nous surprendre mais il connaîtra une situation inédite pour lui cette fois-ci. Redescendu très loin au classement, il s'exposera donc pour la première fois de sa carrière aux difficultés lors du tirage au sort des tournois par exemple, lui qui n'avait jamais quitté le top 10 depuis 2005. « Cela étant dit, je souhaite tout le meilleur à Rafa, mais il n’est plus exactement au même niveau qu’avant, donc je ne pense pas qu’il soit un prétendant pour remporter un Grand Chelem » lâche Macci.

Quel changement ?

Alors qu'il a progressé durant toute sa carrière, Rafael Nadal va devoir adapter son jeu pour éviter de trop subir physiquement. A la manière d'un Novak Djokovic qui est quasiment injouable au service par moments, l'Espagnol va peut-être encore devoir raccourcir les échanges pour éviter de se lancer dans des batailles de fond court. De plus, s'il décide vraiment de revenir à la compétition en Australie, il faudra jouer avec la chaleur étouffante de Melbourne...