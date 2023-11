Tennis : Nadal menacé par Djokovic pour un record historique ?

Alexis Brunet

Lors de cette saison 2023, Novak Djokovic n'est pas passé loin de réaliser le Grand Chelem calendaire. Le Serbe a seulement échoué à Wimbledon, et encore cela était en finale, face à Carlos Alcaraz. Pour 2024, le Djoker a de très grands objectifs. En plus de vouloir remporter tous les majeurs, ce dernier veut aussi s'emparer de l'or olympique. Il serait alors l'égal de Rafael Nadal, qui avait remporté cette médaille en 2008 à Pékin.

À 36 ans, Novak Djokovic est toujours avide de titres et de records. Cette saison, le Djoker a frôlé le sans-faute. En effet, ce dernier a remporté trois des quatre majeurs. Nole n'a seulement pas réussi à s'emparer de Wimbledon, battu en finale par Carlos Alcaraz. Ce n'est que partie remise, car le natif de Belgrade s'est fixé comme objectif de faire le Grand Chelem calendaire en 2024, mais aussi de remporter les Jeux Olympiques.

Djokovic vise le Golden Slam

Dernièrement, Novak Djokovic a accordé une interview à Marca . Interrogé sur la possibilité de remporter le Golden Slam (les quatre tournois majeurs plus l'or olympique), le Djoker s'est montré ambitieux. « Était‐il réaliste de penser que je gagnerais trois des quatre tournois du Grand Chelem cette année ? Il y a cinq ans ou même il y a un ou deux ans, je ne pense pas que les gens pensaient que c’était possible. Je me connais et je sais que si je me sens bien physiquement et mentalement, je suis capable de le faire. Je ne veux pas manquer de respect à mes adversaires. Je sais qu’il y a des milliers de joueurs qui se battent pour le même objectif, mais je sais qui je suis et je crois en moi. »

Tennis : Djokovic prépare un coup légendaire ! https://t.co/mmfSsEfOYu pic.twitter.com/aM2YIuNcwt — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Nadal a déjà gagné les Jeux Olympiques

Si son corps le laisse tranquille, et s'il se maintient à son niveau actuel, Novak Djokovic aura peut-être l'occasion de faire le Golden Slam. En remportant tous les majeurs il deviendrait le premier joueur à réaliser cet exploit depuis Rod Laver en 1969. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, l'enjeu est double pour le Djoker. Non seulement il remporterait un titre historique, mais il égalerait alors Rafael Nadal, son grand rival. En effet, l'Espagnol a déjà gagné l'or olympique, c'était en 2008 à Pékin. Roger Federer était lui passé tout proche de gagner les JO en 2012, mais il avait été battu en finale par Andy Murray. Novak Djokovic a lui, pour le moment, seulement remporté la médaille de bronze, c'était en 2008 à Pékin, il avait alors été éliminé par le futur vainqueur, Rafael Nadal.