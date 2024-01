Open d'Australie : Alcaraz entre dans l'Histoire et prévient Djokovic !

La rédaction

Grâce à sa victoire par forfait ce samedi face au Chinois Shang Juncheng au troisième tour de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz a battu un record de précocité, devenant le plus jeune joueur de l’ère Open à atteindre sept huitièmes de finale consécutifs en Grand Chelem. Mais avant le prodige espagnol, ils n'ont été que très peu à se rapprocher de ce record.

Carlos Alcaraz est un phénomène de précocité. Âgé de seulement 20 ans, le tennisman espagnol a déjà quelques records dans son escarcelle. Devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire à 19 ans et 4 mois, Carlos Alcaraz vient d'en battre un nouveau. Grâce à sa victoire par forfait ce samedi face au Chinois Shang Juncheng (6-1, 6-1, 1-0) au troisième tour de l'Open d'Australie, l'Espagnol est devenu le plus jeune joueur de l’ère Open à atteindre sept huitièmes de finale consécutifs en Grand Chelem.

«Les records que je veux vraiment battre sont ceux de Novak»

Comme l'a révélé OptaAce dans la foulée, le précédent record était détenu par le légendaire Bjorn Borg, entre Roland-Garros 1975 et Wimbledon 1977. Après sa rencontre, le prodige espagnol est revenu sur cet exploit, adressant par la même occasion un message fort à l'actuel numéro un mondial Novak Djokovic. « Battre un record d’une légende comme Borg est formidable, mais j’essaie de ne pas y accorder trop d’importance. Les records que je veux vraiment battre sont ceux de Novak. Ce sont ceux que je vise dans ma carrière. Les autres sont bons aussi, mais nous nous efforçons d’être meilleurs. C’est une très bonne chose, mais si vous y accordez trop d’importance, cela peut se retourner contre vous » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par We Love Tennis .

Nadal et Sampras suivent de près Alcaraz

Outre le Suédois et l'Espagnol, ils ne sont que très peu à pouvoir se targuer d'une telle performance. Parmi les grands noms de l'histoire de la petite balle jaune, seuls Rafael Nadal et l'iconique Pete Sampras se sont rapprochés d'eux. En effet, le Taureau de Manacor , alors âgé de 21 ans, est parvenu à réaliser la même performance entre Roland-Garros 2006 et l'US Open 2007. Tout comme l'Américain, également âgé de 21, entre US Open 1991 à Wimbledon 1993.

Murray, Djokovic et Federer un peu plus loin derrière

Un peu plus loin derrière, on retrouve Andy Murray, lequel était âgé de 22 ans, entre Wimbledon 2008 et Open d'Australie 2010. De leurs côtés, les légendes Novak Djokovic et Roger Federer étaient, quant à eux, respectivement âgés de 23 et 24 ans.