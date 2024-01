Open d'Australie : Après son exploit, un Français imite des légendes

Jean de Teyssière

Depuis le début de l'ère Open, rares sont les Français de moins de 22 ans ayant réussi à au moins battre une tête de série numéro 8 en Grand Chelem. En battant Holger Rune ce jeudi, Arthur Cazaux, 21 ans et 122ème mondial est rentré dans le cercle très fermé des Français précoce dans la réussite, puisqu'il est devenu le onzième de l'histoire, 16 ans après Gaël Monfils, en 2008. Retour sur ces exploits.

En 1969, c'est le début de l'ère Open. Les joueurs de tennis se professionnalisent et les matchs deviennent plus disputés. Lors du tournoi de Roland-Garros, en 1971, alors âgé de 21 ans, Patrick Proizy vient à bout de la tête de série numéro 8 lors du 2ème tour : le Géorgien Alex Metreveli (6-4 6-4 7-5). Il s'agira du premier et du seul exploit français dans les années 70.

Dans les années 80, les exploits s'enchaînent

Entre 1981 et 1987, quatre Français parviennent, à moins de 22 ans, à battre des têtes de séries. Le premier des années 80 est le légendaire Yannick Noah. À Roland-Garros, en 1981, il obtient sa première performance notable en battant le numéro 6, Guillermo Vilas en quarts de finale, à l'âge de 21 ans. Deux ans plus tard, il remporter Roland-Garros et reste toujours à ce jour le dernier Français à avoir remporté ce tournoi. En 1985, Henri Leconte s'offre deux exploits coup sur coup : à Roland-Garros, il écarte le numéro 5 colombien, Andres Gomez. Puis, quelques semaines plus tard, à Wimbledon, il triomphera du légendaire Ivan Lendl, alors numéro 2 mondial, en huitièmes de finale. Le dernier Français des années 80 à avoir réussi cet exploit est un peu méconnu puisqu'il s'agit d'Éric Winogradsky. Lors du deuxième tour de Roland-Garros en 1987, il crée la surprise en venant à bout du Suédois Stefan Edberg, tête de série numéro 3.

Les années 2000, les années Monfils

Au début du troisième millénaire, un nouveau souffle touche le tennis français. Gaël Monfils fait alors partie de la nouvelle génération dorée. À 20 ans, Monfils bat James Blake, tête de série numéro 8 lors du troisième tour. En 2008, Monfils réalise un double exploit puisqu'avant de fêter son 22ème anniversaire, le Français élimine David Ferrer, numéro 5, à Roland-Garros et bat ensuite David Nalbandian (7ème) lors de l'US Open. Au milieu de ces exploits de Monfils, deux Français ont également réussi à éliminer des têtes de séries avant leurs 22 ans : Richard Gasquet, en 2007, à Wimbledon face à Andy Roddick, 3ème mondial et Jérémy Chardy, à Roland-Garros en 2008 face à David Nalbandian, tête de série numéro 8.

Il aura fallu attendre 16 ans pour ce Cazaux

Arthur Cazaux est donc le premier français depuis Gaël Monfils en 2008 à avoir réussi à battre une tête de série numéro 8 avant ses 22 ans. Face à Holger Rune, lors du deuxième tour de l'Open d'Australie, le 122ème mondial a réalisé un match incroyable pour venir à bout du Danois, en quatre sets (7-6, 6-4, 4-6, 6-3). Il devient par ailleurs le premier Français à réussir une telle performance à l'Open d'Australie.