Open d'Australie : Djokovic sur les talons, l'étrange début du tournoi

Bien assis sur le trône du classement ATP du haut de ses 36 ans, Novak Djokovic entame 2024 d'une bien drôle de manière. Le Serbe s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie dans la douleur, comme il avait commencé l'année dans le dur en encaissant sa première défaite sur le continent depuis 2018. D'ailleurs, les statistiques ne trompent pas : il s'agit de l'un des pires démarrages en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. Sera-t-il en mesure d'affronter les éléments pour soulever le trophée pour la onzième fois ?

En sortant d'une saison réussie, peut-être la plus belle de sa carrière, Novak Djokovic arrive forcément avec une petite pression : faire mieux. Faire mieux, ça passe déjà par remporter l'Open d'Australie, une routine pour lui qui a soulevé le trophée 10 fois à Melbourne. Mais cette année semble déjà très différente : le numéro 1 mondial est dans le dur et ça se sent. Assistera-t-on à une grosse surprise dans les jours qui viennent ? La suite de son tournoi devrait en plus se compliquer : ça passera par l'Argentin Etcheverry ce vendredi.

Djokovic gêné ?

Ces derniers temps, Novak Djokovic joue énormément. Le Serbe a commencé très tôt sa saison 2024 puisqu'il avait à cœur de faire gagner la Serbie lors de la United Cup. Mais il est reparti de la compétition, en plus d'une défaite, avec une gêne visible au poignet droit. Visiblement, il n'est pas vraiment remis de cette petite blessure quand on le voit légèrement se toucher cette partie de son corps. « Je ne me suis pas senti au mieux de ma forme ces dernières semaines. C’est parfois frustrant de voir les erreurs inhabituelles que je commets » a confié celui qui a même été aperçu en train de se moucher le nez discrètement. Une chose est sûre : chacun de ses faits et gestes est scruté.

Un démarrage poussif

Déjà fortement bousculé par la pépite croate de 18 ans Dino Prizmic au premier tour, où il a eu besoin de 4 heures pour s'en sortir, Novak Djokovic est passé proche de la correctionnelle face à Alexei Popyrin mercredi. En effet, le numéro 1 mondial s'est retrouvé face à 4 balles de 2 sets à 1 contre lui à sauver. Avant son troisième tour, il a donc joué un peu plus de 7 heures et surtout, il a concédé un set à chaque fois, un fait rarissime pour lui. En effet, ce n'est seulement que la 5ème fois en Grand Chelem qu'il passe les deux premiers tours en concédant au moins un set dans chaque match. Avant l'Open d'Australie 2024, quasiment toutes les autres occasions datent du début de carrière du Serbe, l'US Open 2018 étant une exception.

Une marche trop difficile ?

C'est indéniable : Novak Djokovic paraît un peu moins fort que d'habitude. Le Serbe pourrait ne pas réussir à trouver la solution pour augmenter son niveau de jeu. Il abandonnerait alors son titre le plus cher, lui qui à 36 ans semblait pourtant immortel. Au troisième tour, il retrouvera un joueur qu'il connaît assez bien puisqu'il l'avait étrillé il y a à peine trois mois à Bercy. Tomas Etcheverry présente tout de même un beau CV : tête de série 30, il vient d'éliminer Andy Murray et Gaël Monfils sans perdre le moindre set.