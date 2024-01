Open d'Australie : Rublev-Korda, guerre froide en terrain chaud

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le début du troisième tour à l'Open d'Australie ce vendredi, synonyme de premiers affrontements entre têtes de série dans un tournoi du Grand Chelem. Et l'affiche qui semble ressortir légèrement en termes de niveau de jeu et de potentiel combat acharné pendant des heures oppose le numéro 5 mondial, Andrey Rublev à Sebastian Korda, l'un des jeunes espoirs américains qui avait atteint les quarts de finale il y a un an.

Si vous aimez les gros frappeurs, vous ne serez probablement pas déçus. Andrey Rublev, toujours très régulier, tentera de poursuivre son aventure australienne contre un adversaire qui peut se rendre très dangereux. Sebastian Korda, fils de Petr Korda, ancien vainqueur de l'Open d'Australie en 1998, a mis du temps à trouver la constance nécessaire au plus haut niveau, lui qui souffrait de problèmes physiques. A 23 ans, l'Américain semble bien lancé dans ce tournoi qui lui réussit bien.

Rublev, la gentille violence

Quel autre joueur qu'Andrey Rublev peut être d'une infinie gentillesse dans la vie et faire preuve d'une extrême violence à chaque fois qu'il frappe un coup droit en match ? Le Russe, qui campe le top 10 depuis des années, n'a jamais eu son moment de gloire en Grand Chelem malgré beaucoup d'opportunités. En 2023, il semble tout de même avoir passé un cap même s'il reste à distance du top 4 mondial. Il a parfaitement lancé sa saison 2024 en remportant déjà le 15ème titre de sa carrière à Hong Kong et il a de réelles ambitions d'aller plus loin que les quarts de finale.

Korda, confirmation ?

Attendu sur le devant de la scène depuis quelques années, Sebastian Korda avait l'occasion de rallier la première demi-finale de sa carrière l'année dernière en Australie. Mais l'Américain était retombé dans ses travers physiques, contraint à l'abandon contre Khachanov. A cette époque, il jouait probablement le meilleur tennis de sa carrière, réussissant à battre Daniil Medvedev en 3 sets sur son parcours. Un exploit qu'il rééditera en fin de saison à Shanghai. Plus affûté, Korda pourrait réussir son pari cette fois-ci, lui qui est tout proche du meilleur classement de sa carrière cette semaine.

Gros combat à venir

Si l'on regarde les face-à-face entre les deux joueurs, Andrey Rublev partira avec un avantage puisqu'il s'est imposé deux fois en deux matches contre Sebastian Korda, dont la dernière fois en finale du tournoi de Gijon fin 2022. Le Russe et l'Américain ont connu un début de tournoi très similaire puisque les deux ont remporté leur premier tour en 5 sets après avoir mené 2 sets à 0 et ils ont également gagné leur deuxième match en infligeant un triple 6/4. Si la mise en jambes a été bonne, les deux hommes pourraient offrir un beau spectacle sur le court vendredi. En jeu : une qualification en huitièmes de finale potentiellement face au héros local Alex de Minaur.