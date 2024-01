Tennis : «Égoïste», une star se lâche sur Djokovic

Benjamin Labrousse

Bousculé, Novak Djokovic a finalement remporté son deuxième match de l’Open d’Australie face au local Alexei Popyrin ce mercredi. 10 fois vainqueur du Grand Chelem à Melbourne, le Serbe avance dans la peau du grand favori sur la quinzaine. Stefanos Tsitsipas lui, estime que le numéro un mondial est égoïste en ne laissant personne d’autre l’emporter en Australie.

Quelques jours après avoir connu une entrée en lice compliquée à l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est de nouveau fait peur. Ce mercredi, le Serbe a connu quelques difficultés face à l’Australien Alexei Popyrin. A l’instar de son premier match de la quinzaine, Nole aura eu besoin de quatre sets pour l’emporter face à son adversaire du jour (6-3, 4-6, 7-6, 6-3).

« Je pense qu’il doit juste se réveiller un jour et devenir moins égoïste »

Vainqueur de son deuxième match également, Stefanos Tsitsipas affrontera le Français Luca Van Assche au 3ème tour. Au sortir de sa victoire, le Grec a lâché une déclaration pleine d’humour à propos de Novak Djokovic : « Les chiffres ne mentent pas. Novak a gagné ici 12 fois l’Open d’Australie (10 fois en réalité, ndlr). C’est une personne très égoïste. Je pense qu’il doit juste se réveiller un jour et devenir moins égoïste. Partager, c’est prendre soin de quelqu’un d’autre. Il y a deux scénarios. Quelqu’un doit battre Novak et ce n’est pas moi. Ou bien il faut que ce soit moi. Nous trouverons un moyen » , a lâché Tsitsipas dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Si vous me dites pareil pour 2024, je signe là aussi tout de suite »