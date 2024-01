Djokovic s’embrouille en plein Open d’Australie !

Alexei Popyrin a tenu tête à Novak Djokovic au deuxième tour de l’Open d’Australie, mais le Serbe est bien sorti gagnant de ce duel en quatre sets (6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-3). Une rencontre marquée notamment par une prise de bec entre un spectateur et Nole, agacé malgré le sourire affiché, sans pour autant être perturbé.

Durant ce 2e tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a en effet eu un échange tendu avec un spectateur. Avec le sourire aux lèvres, tout en semblant réellement crispé pour une raison encore inconnue, le Serbe a invité la personne à le rejoindre sur le court pour en découdre. « Descends et viens me dire ça en face ! », a-t-il lancé.

This is the moment when someone in the crowd said something to Novak Djokovic & Novak said: “Come down & say it to my face” 🔥So Disrespectful to the Greatest of All Time @DjokerNole #Djokovic #AusOpen #AO2024 pic.twitter.com/NZzEeJDFhv