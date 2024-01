Tennis - Open d’Australie : Un Français entre dans l’histoire !

Benjamin Labrousse

En progression depuis quelque temps avec l’arrivée sur le circuit ATP de nouveaux talents, le tennis français pourrait connaître une année 2024 très importante. Alors que l’Open d’Australie bat son plein, Luca Van Assche s’est distingué en accédant au 3ème tour du premier Grand Chelem de la saison. Le jeune joueur de 19 ans est d’ailleurs entré dans l’histoire du tennis tricolore. Explication.

Quelle prestation de Luca Van Assche ! A seulement 19 ans, le Français a réalisé un gros coup ce mercredi en battant Lorenzo Musseti, 28ème mondial, lors du 2ème tour de l’Open d’Australie. Vainqueur d’un combat de 3h49, le 79ème mondial a lutté jusqu’au bout pour venir à bout de l’Italien en 5 sets ( 3-6, 6-3, 7-6, 3-6, 0-6). L’occasion de démarrer l’année 2024 de la meilleure des façons pour Luca Van Assche, qui affrontera le vainqueur de la rencontre entre Jordan Thompson (47ème mondial) et Stefanos Tsitsipas (7ème mondial) au 3ème tour.

Luca Van Assche dans l’histoire du tennis français

Impressionnant, Luca Van Assche est même entré dans l’histoire du tennis français. Encore très jeune, le joueur de 19 ans est ainsi devenu le plus jeune joueur français de l’ère open à atteindre le 3ème tour de l’Open d’Australie. Une prestation plus qu’aboutie donc pour Van Assche, qui pourrait rapidement faire un bond au classement ATP en cas de beau parcours lors de ce premier Grand Chelem de la saison. Actuellement 79ème mondial, le Français pourrait même dépasser son meilleur classement en carrière, à savoir une 64ème place à l’ATP en août 2023.

Arthur Fils pourrait rapidement battre ce record

S’il a donc marqué l’histoire ce mercredi, Luca Van Assche pourrait se faire voler la vedette dès jeudi. En effet, Arthur Fils dispute lui aussi son 2ème match du tournoi face au Néerlandais Tallon Griekspoor. En cas de victoire, Arthur Fils deviendra à son tour le plus jeune Français à atteindre le 3ème tour du Grand Chelem australien. Âgé de 19 ans et 251 jours, Luca Van Assche pourrait donc se faire devancer par son compatriote, né un mois et un jour après lui...