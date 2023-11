Tennis : Automutilation, violence… Pourquoi l’attitude de Rublev dérange

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial, Andrey Rublev est encore présent au Masters pour la quatrième année consécutive. Le Russe fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis un bon moment maintenant et pourtant, il est souvent la cible de remarques concernant son jeu qui possède une faiblesse principale : le manque de variations. Excellent lorsqu’il s’agit de prendre le jeu à son compte, il a du mal à passer à la vitesse supérieure. Face aux tout meilleurs, il perd souvent son sang froid et son comportement commence vraiment à poser problème.

Auteur d’une belle saison tout en régularité pour se qualifier aisément pour le Masters, Andrey Rublev est pourtant le premier éliminé du tournoi à l’issue des deux premiers matches, si l’on exclut Stéfanos Tsitsipas qui a quitté le tournoi sur abandon. Le Russe a été battu à deux reprises par Medvedev et Alcaraz en deux sets, en montrant à chaque fois des signes de frustration évidents.

Des images que l’on retrouve souvent

Andrey Rublev s’implique à 100% à chacun de ses matches. C’est en tout cas une chose que l’on ne peut pas lui reprocher. Très gentil de nature, c’est un autre homme quand les choses ne se passent pas très bien sur le court parfois. Contre Daniil Medvedev, il s’était déjà beaucoup énervé contre lui-même. Face à Carlos Alcaraz, il a littéralement pété les plombs en se frappant avec sa raquette jusqu’au sang. Ce sont malheureusement des images que l’on a déjà vues au cours de l’année pour Rublev qui ne tient pas à en faire un drame. « C’est bon, ce n’est rien. Il ne s’est rien passé. Je suis très déçu car je ne suis pas arrivé à gérer ce match » a-t-il expliqué.

Une attitude dérangeante

Forcément, ce genre d’attitude dans l’un des tournois les plus importants et suivis de l’année marque les esprits. C’est la façon d’Andrey Rublev de montrer sa frustration en match mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit la meilleure des manières. Pour Greg Rusedski, ancien numéro 4 mondial et consultant pour Amazon Prime , c’est inacceptable. « Rublev a perdu la tête. Soyons honnêtes, il est devenu complètement fou. Il aurait pu se blesser gravement en se frappant le genou comme il l’a fait. Il doit changer de comportement. Il veut tellement gagner qu’il ne trouve pas d’équilibre sur le terrain » déclare-t-il.

Un blocage persistant

Présent parmi l’élite depuis des années, Andrey Rublev n’arrive pas à faire évoluer son jeu pour réussir à rivaliser régulièrement avec les tout meilleurs. Mercredi, il affrontait Carlos Alcaraz pour la première fois de sa carrière et on ne peut pas dire que l’Espagnol est dans la meilleure forme de sa vie en ce moment. Pourtant, il a été rapidement dominé une fois le premier set conclu, montrant encore ses limites sur le plan tactique.