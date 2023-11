Masters : Pas de plan B pour Rublev, les limites se sentent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial, Andrey Rublev s'est brillamment qualifié pour le Masters après une belle année 2023. Le Russe fait donc sa 4ème apparition consécutive et cette année, il a réussi à s'adjuger son premier grand titre, le Masters 1000 de Monte-Carlo. Malgré tout, beaucoup d'observateurs ont du mal à le voir franchir d'autres barrières, lui qui reste sur 9 quarts de finale en Grand Chelem sans avoir réussi à atteindre la moindre demi-finale, le pire bilan de l'ère Open pour un joueur dans la même situation. Lundi, il a encore souffert face à un adversaire qui ne lui réussit pas beaucoup, son grand ami Daniil Medvedev.

Présent parmi les meilleurs joueurs du monde depuis quelques années, Andrey Rublev fait preuve d'une belle régularité le plus souvent. Incroyable de puissance lorsqu'il parvient à prendre l'échange à son compte, le Russe n'a pas souvent perdu face à beaucoup moins fort que lui cette année. Battu par Jannik Sinner à Vienne et par Novak Djokovic en demi-finales du Rolex Paris Masters, le Russe arrivait en confiance à Turin pour son quatrième Masters. Malheureusement, il a été rongé par la frustration pour son premier match dans l'édition 2023.

Une grande frustration

Connu pour sa grande qualité de frappe, Andrey Rublev reste encore un joueur qui a du mal à proposer autre chose que de la puissance. Contre Daniil Medvedev lundi, il a fini par plier le genou face à la défense de son compatriote, très à l'aise dans ce domaine. Malgré une légère amélioration dans ce domaine, Rublev reste déçu. « Je dirais que plus je joue contre lui, mieux je me sens parce que je commence à m’habituer, à me sentir de mieux en mieux et à devenir moins fou par rapport à nos premiers matchs. Je dirais que plus je joue contre lui, plus cela devient normal pour moi d’avoir toujours une balle de plus à jouer. Et pourtant, c’était assez facile pour lui ce lundi » regrettait-il.

Trop limité parmi l'élite ?

Ce n'est pas vraiment une surprise de voir Andrey Rublev connaître autant de galères lorsqu'il s'agit de gagner les matches les plus importants. Outre son blocage en quarts de finale de Grand Chelem, le Russe perd souvent face aux tout meilleurs. Son manque de variations le force à jouer un tennis exceptionnel en ne faisant quasiment pas d'erreurs. A Bercy, il n'était certes pas loin de battre Novak Djokovic. Ses résultats au Masters ne sont d'ailleurs pas vraiment brillants : à part l'année dernière où il avait réussi à atteindre les demi-finales en battant Medvedev et Tsitsipas, il a eu du mal à exister dans ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs du monde. Il y a un an, il s'inclinait lourdement face à Casper Ruud en demi-finales.

La variation, le secret pour durer

Andrey Rublev essaie depuis quelque temps de venir un peu plus au filet pour conclure les points. Mais le Russe le prouve à chaque fois, il n'est pas très adroit dans ce domaine et doit redoubler d'efforts pour arriver à prendre le dessus sur un joueur aussi à l'aise en défense que Daniil Medvedev. Devant lui au classement, il n'y a désormais que des joueurs capables de jouer sur plusieurs tableaux puisque même Jannik Sinner a passé un cap en 2023 en proposant plus de choses.