Gouiri à l’OM : Le coup de pression lâché en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’OM a recruté son nouvel attaquant tant attendu en la personne d’Amine Gouiri, Daniel Riolo a livré son ressenti sur ce profil dimanche soir en direct sur RMC Sport. Et l’éditorialiste met déjà la pression sur l’international algérien, rappelant notamment qu’il avait déjà déçu ses précédents clubs avant de signer à l’OM.

Suite à la vente d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort (26M€ + bonus), l’OM était en quête d’un nouveau numéro 9, et a finalement trouvé son bonheur du côté du Stade Rennais avec le recrutement d’Amine Gouiri (22M€ bonus compris). L’international algérien a d’ailleurs montré son potentiel dimanche soir avec une entrée en jeu convaincante sous le maillot de l’OM contre l’OL (victoire 3-2), mais Daniel Riolo lance un avertissement…

Des surprises à l'OM ? 🤔 Riolo tease plusieurs arrivées avant la clôture du mercato ! Restez connectés pour les annonces !

➡️ https://t.co/GyjiXCYXhp pic.twitter.com/ZTFqqmG7Kk — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 3, 2025

« Ils ont mis beaucoup d’argent »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, l'éditorialiste a d’abord analysé la grande première de Gouiri avec l’OM : « Amine Gouiri, il rentre avec la qualité qu'il a et il a la dalle. Maintenant, ce qu'on va attendre de lui parce qu'ils ont effectivement mis encore une fois beaucoup d'argent, on va lui demander d'apporter ça toutes les semaines. Tu penses qu'ils vont l'essayer en 9 Gouiri ? Luis Henrique tu ne peux plus le sortir, c'est un joueur qui apporte énormément à Marseille. Gouiri, s'il se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l'année, ce qui serait au passage plus que son total habituel, c'est plus dans la position de Rabiot qu'il serait à l'aise. En soutien d'un attaquant. Donc il va falloir lui trouver un positionnement, à moins que dans un premier temps, il ne l'utilise que comme joker. Mais ils ont besoin de dynamiter les choses devant », estime Riolo.

« Il en a déçu d’autres »

Et il poursuit en lâchant un coup de pression à ceux qui sont déjà persuadés que Gouiri cartonnera avec l’OM dans les années à venir : « Je crois à la théorie du contexte, mais c'est un pari de miser sur ce joueur et de se dire : ‘nous allons le réussir à le transfert et on va en extraire ce que les autres n'ont pas réussi à extraire’. Je veux bien y croire, mais ne partez pas non plus à 100% confiant, il en a déçu d'autres ». Le message est passé…