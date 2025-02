Un joueur de l’OM règle ses comptes en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de l’Olympico au Vélodrome, l’OM a triomphé face à l’OL (3-2), grâce à un but décisif de Luis Henrique. Suite à sa réalisation, l'attaquant brésilien a répondu à la célébration d’Alexandre Lacazette quelques minutes auparavant. Un geste important à ses yeux, comme il l’a expliqué dans la foulée en zone mixte.

L’Olympico a tourné en faveur des Marseillais ce dimanche, sur la pelouse du Vélodrome (3-2). Malgré l’ouverture du score des Lyonnais par Corentin Tolisso (0-1) puis l’égalisation d’Alexandre Lacazette (2-2), l’OM a pris le dessus sur l’un de ses rivaux du Championnat grâce à Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Luis Henrique, qui n’a pas caché sa joie au moment de célébrer.

𝗪𝗘𝗦𝗛 𝗔𝗟𝗢𝗥𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 💥💙🤍



Quand Luis Henrique 🇧🇷 donne l’Olympico à Marseille.pic.twitter.com/89ybhl9yzT — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2025

« Il doit respecter »

Dans la foulée de son but, l’attaquant brésilien, auteur de son septième but en Ligue 1, a réalisé un mime du « coupe-gorge », une célébration en réponse à Alexandre Lacazette, chambreur au moment de l’égalisation lyonnaise quelques minutes auparavant. « Il doit respecter, a réagi après la rencontre Luis Henrique en zone mixte. Ici, il est chez nous, à la maison. »

« C'était facile pour moi »

Rapporté par Le Phocéen, Luis Henrique a enchaîné en expliquant son but salvateur : « J'ai vu le ballon arriver de Pol, et le coach me demande tous les jours d'arriver au deuxième poteau. Je pense que la passe était plus belle que le but. C'était facile pour moi. Je suis content de marquer. Contre Lyon, un match comme ça, avec nos supporters. »