Masters : Alcaraz au bord du gouffre, encore un espoir possible ?

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz a raté beaucoup d'occasions de dépasser Novak Djokovic au cours des derniers mois. Très en confiance, l'Espagnol est en difficulté depuis sa victoire face au Serbe en finale de Wimbledon. Il n'a plus gagné de titre depuis mais c'est surtout son attitude sur le court qui fait beaucoup parler. Battu par Alexander Zverev lundi pour ses débuts au Masters, Alcaraz ne fait que confirmer semaine après semaine qu'il est fatigué par sa saison.

Auteur d'une année exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté son deuxième Grand Chelem, Carlos Alcaraz a du mal à terminer la saison. Comme l'année dernière, où il n'avait quasiment pas existé à partir de sa prise de pouvoir sur le classement ATP lors de l'US Open, l'Espagnol paraît très fatigué physiquement mais surtout mentalement.

Une saison trop longue

Carlos Alcaraz a pourtant commencé l'année blessé en ne pouvant pas disputer l'Open d'Australie. Mais malgré cette absence, l'Espagnol a tout de même beaucoup joué et ressent maintenant cette fatigue. « Ma mauvaise séquence ? Je l’attribue probablement à la fatigue mentale. L’année a été très longue, très exigeante. Je dois m’améliorer pour arriver à ce stade de l’année en meilleure condition, surtout sur le plan mental. Probablement que cette fatigue est due à un niveau d’exigence très élevé pendant si longtemps. Si je veux gagner ce tournoi un jour et finir l’année en tant que numéro un, je dois améliorer ça et arriver à ce point de l’année calme et en bonne forme » confie le numéro 2 mondial, qui tentera de se relancer mercredi face à Andrey Rublev.

Moins présent sur le court

Même si Carlos Alcaraz a réussi par moments à prendre le dessus sur Alexander Zverev lundi, notamment à la fin du premier set, il semble tout de même moins fort sur le court. Il est évident que ses adversaires l'ont aussi remarqué, à l'image de Daniil Medvedev. « Il y a deux ou trois mois, j'aurais été très surpris que Sascha batte Carlos, mais le tennis est un sport très, très compliqué. En ce moment, pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'Alcaraz joue moins vite qu'avant et qu'il n'a pas la même confiance que pendant le reste de la saison. Cela peut arriver à tout le monde » assure le Russe, qui affrontera l'Espagnol vendredi normalement.

Encore un rebond possible ?

Au vu de sa forme actuelle, Carlos Alcaraz aura maintenant un mal fou à se sortir de son groupe au Masters depuis qu'il a perdu son premier match. Mercredi, il défiera Andrey Rublev pour la première fois de sa carrière, qui paraît en meilleure forme qu'Alexander Zverev. Ensuite, il retrouvera Daniil Medvedev dans un match qui pourrait signifier beaucoup. Très à l'aise face au Russe, le numéro 2 mondial avait pris un coup sur la tête en s'inclinant à l'US Open.