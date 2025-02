Mercato : L’OM reçoit un coup de main de sa «légende» !

Arnaud De Kanel

Vendredi, l'OM a officialisé la venue d'Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. Au lendemain de la victoire des hommes de Roberto De Zerbi, l'attaquant algérien s'est présenté en conférence de presse afin de livrer ses premières réactions. Il a révélé avoir été conseillé dans son choix par Steve Mandanda qu'il décrit comme la «légende» de l'OM.

L'OM a trouvé son numéro 9. Suite au départ d'Elye Wahi, le club phocéen a misé sur Amine Gouiri, une autre grande promesse de la Ligue 1. Présenté à la presse ce lundi, l'Algérien est revenu sur les jours qui ont précédé sa signature. Alors au Stade Rennais, il a pu demander de précieux conseils à un certain Steve Mandanda.

«Le club parfait»

« Les contacts datent de mi-janvier et pour moi ce projet Ligue des Champions est une bonne opportunité. De Zerbi, ça a beaucoup pesé. Il me connaissait déjà depuis Nice. Il parle football, je me vois dans ce qu'il demande, mes qualités correspondent. Ici, c'est le club parfait pour moi pour progresser dans la régularité. Tout est réuni ici pour ça », a déclaré Amine Gouiri avant d'évoquer ses échanges avec Steve Mandanda.

«C'est la légende ici !»

« J'ai beaucoup parlé avec lui quand ça commençait à être concret. Il m'a beaucoup parlé en bien de l'OM. C'est la légende ici ! », a ajouté Amine Gouiri. Le portier tricolore appréciera.