OM : Rabiot dans un «top club» étranger, Riolo balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur dimanche soir avec l’OM contre le rival lyonnais, Adrien Rabiot réalise une bonne saison dans son repositionnement en tant qu’ailier gauche offensif. Mais Daniel Riolo reste néanmoins persuadé que Rabiot aurait pu vivre une autre carrière dans un top club européen s’il avait accepté de jouer en sentinelle.

Recruté libre par l’OM en septembre dernier, Adrien Rabiot (29 ans) s’est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable sous ses nouvelles couleurs, et il a d’ailleurs rendu une belle copie dimanche soir en marquant contre l’OL en championnat (3-2). Daniel Riolo s’est confié sur l’état de forme de Rabiot avec l’OM après la rencontre, au micro de l’After Foot sur RMC Sport.

Un ami de Benatia pourrait bien ouvrir la porte d'un renfort défensif tant attendu à l'OM. 🔒

➡️ https://t.co/TqdbJrIF7n pic.twitter.com/WEq3Rc64cT — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 2, 2025

« Complètement épanoui »

Selon lui, Rabiot a trouvé le projet qui lui convenait parfaitement avec l’OM : « On a l'impression qu'il est complètement épanoui dans cet environnement, ça lui plaît, il est bien », estime Daniel Riolo. Et pourtant, ce dernier visait beaucoup plus haut pour l’ancien joueur du PSG…

« C’était top club européen »

Il explique en effet que si Adrien Rabiot avait accepté de jouer en sentinelle dès le début de sa carrière, il aurait pu viser un grand club étranger : « Il peut mettre autant de buts de la tête qu'il veut. Ca va être dur de me faire changer d'avis, ce gars-là installé devant la défense, c'était une autre carrière. C'est bien pour l'OM parce qu'il est à l'OM maintenant. Mais ce gars, c'était top club européen devant la défense, mais il n'a jamais voulu », poursuit Daniel Riolo. Voilà qui est clair.