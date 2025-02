Officiel : L'OM annonce un transfert que personne n'a vu venir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com ce lundi, l'OM s'est attaqué à Ismaël Bennacer, un profil déjà étudié la saison dernière. Mais cette année, le club marseillais est parvenu à convaincre le Milan AC. Ce lundi soir, quelques minutes après la clôture du mercato hivernal, l'équipe a officialisé l'arrivée du milieu de terrain sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une piste bouclée en un temps record.

Présent sur le plateau de l’After Foot ce lundi soir, Pablo Longoria était collé à son téléphone pour suivre les évolutions du dossier Ismaël Bennacer. Tout est allé très vite dans ce dossier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club marseillais a relancé ce dossier sous l’impulsion de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria. Une piste surprise, qui s'est décantée est très peu de temps. Déjà courtisé l’année dernière, l’international algérien voulait signer à l’OM, mais le Milan AC souhaitait boucler sa succession avant de le libérer. Chose faite à quelques heures de la fin du mercato. « On espère qu’il arrivera avant le gong ! » avait espéré Pablo Longoria sur RMC. Et juste avant minuit, l’OM a officialisé la nouvelle.

Un dernier souffle dans le mercato ? L'OM pourrait frapper fort avec un milieu de terrain en approche ! 🔄

➡️ https://t.co/e6f6PpiAIf pic.twitter.com/hmEJaKjlu3 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 3, 2025

C'est officiel pour Bennacer

« L'OM est heureux d’annoncer la signature d'Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. International algérien de 27 ans, le milieu de terrain s’est engagé sous forme de prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale » a annoncé le club marseillais sur son site internet. Un renfort de taille pour Roberto de Zerbi, qui dispose d’une solution supplémentaire dans le cœur du jeu.

Longoria justifie cette opération

« Pour avoir plus d’alternatives à donner au coach au milieu de terrain. Après, comme toujours, c’est à lui de faire ses choix. On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach » a expliqué Longoria sur RMC. Pour Bennacer, c’est un retour aux sources puisqu’il a vu le jour dans les Bouches-du-Rhône dans la ville d'Arles.