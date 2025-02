Gouiri : Il annonce le jackpot pour l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM s’est montré plutôt actif dans les derniers jours du mercato. Le club phocéen a notamment déboursé 19M€ pour pouvoir s’attacher les services d’Amine Gouiri après le départ d’Elye Wahi. L’ancien de l’OL se sait très attendu sur la Canebière. Et pour certains, l’international algérien pourrait rapporter un jackpot à la formation marseillaise.

Les derniers jours du mercato ont été animés pour l’OM. À la recherche d’un nouveau buteur pour remplacer Elye Wahi, le club phocéen a notamment lâché 19M€ pour convaincre le Stade Rennais pour Amine Gouiri. L’international algérien a débarqué avec la lourde tâche de faire oublier l’échec du recrutement de l’ancien du RC Lens, parti à l’Eintracht Francfort cet hiver. À en croire Salim Arrache, l’attaquant de 24 ans pourrait d’ailleurs rapporter un véritable jackpot à l’OM d’ici quelques temps.

«L'arrivée de Gouiri est une bonne chose»

« Je pense aussi au marketing sportif. Au moment où on a besoin de recettes, je vous annonce que les maillots, ça partirait comme des petits pains. L'arrivée de Gouiri est une bonne chose » a ainsi confié l’ex-international algérien et joueur de l’OM entre 2007 et 2009 à L’Equipe. Si tout se passe bien, l’ancien attaquant du Stade Rennais pourrait rapporter gros à l’actuel 2e de Ligue 1.

Amine Gouiri devrait d’ailleurs très prochainement être rejoint par un autre international algérien. L’OM serait en train de boucler le transfert d’Ismaël Bennacer. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club olympien avait relancé le dossier ces dernières heures. RMC Sport a indiqué qu’un accord total avait été trouvé avec l’AC Milan autour d’une opération à 16M€. Ismaël Bennacer aurait fait le forcing pour rejoindre l’OM cet hiver, et ses efforts seraient en train de porter leurs fruits. Il ne manque plus que l’annonce de la formation marseillaise pour officialiser le transfert.