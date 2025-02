OM : Un entraineur débarque, De Zerbi valide !

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, Roberto De Zerbi dirigeait son deuxième Olympico à la tête de l'OM. Et comme à l'aller, son équipe s'est imposée sur le score de 3 buts à 2 au terme d'une seconde période totalement folle. En face, les Gones démarraient l'ère Paulo Fonseca. L'ancien coach du LOSC, priorité de l'OM l'été dernier, débute par une défaite mais il conserve le respect de son homologue et ami marseillais.

L'OM a remporté l'Olympico dimanche soir dans un Vélodrome à guichets fermés. Une nouvelle victoire pour Roberto De Zerbi qui l'avait déjà emporté à l'aller sur le même score et dans un scénario tout aussi renversant. A la seule différence du premier affrontement de la saison entre les deux équipes, Pierre Sage n'était pas sur le banc lyonnais. Licencié dans la semaine, le Français a été remplacé par Paulo Fonseca qui a perdu son poste du côté de Milan. L'occasion pour De Zerbi de retrouver un ami qu'il considère parmi les meilleurs dans sa profession.

Patrice Evra révèle pourquoi son départ pour l'OM avait choqué la Juventus ! Découvrez les secrets d'un choix controversé. 🔥

➡️ https://t.co/dvyRlYfU4L pic.twitter.com/Q0gzDzTJQ8 — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

«L'un des meilleurs entraîneurs d'Europe»

Le coach de l'OM s'est montré très élogieux à l'égard de son homologue lyonnais. « J'ai un très grand respect pour Paulo Fonseca, c'est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, un gars super. Je ne dis pas ça juste parce que c'est mon ami mais parce que je le pense vraiment. Je le connais, il me connaît », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de DAZN, avant de poursuivre.

«Il a déjà changé des choses»

« Je pensais qu'il allait défendre en 4-2-4 et nous, on a préparé deux manière de défendre en 4-2-4 et en 4-1-4-1. On ne savait pas si, en une seule journée, il avait pu changer des choses. Lyon a été très bien organisé, en une seule journée, il a déjà changé des choses », a ajouté le coach de l'OM. Avec ce succès, De Zerbi relègue son ami à 10 unités de l'OM.