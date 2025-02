Kylian Mbappé : Une star du PSG pour le remplacer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très impressionné par le repositionnement d’Ousmane Dembélé au poste d’avant-centre avec le PSG, Didier Deschamps décrypte le très bel état de forme de son protégé en ce moment avec le club de la capitale. Et le sélectionneur national n’exclut pas une petite révolution avec Mbappé et Dembélé à l’avenir dans l'attaque des Bleus…

Auteur de deux remarquables triplés ces derniers jours sous le maillot du PSG (à Stuttgart en Ligue des Champions et à Brest samedi en championnat), Ousmane Dembélé est LA star du moment au sein du club francilien. L’ancien attaquant du FC Barcelone, repositionné en tant que numéro 9 par Luis Enrique, empile les buts et les performances XXL avec le PSG. Et Didier Deschamps n’est évidemment pas passé à côté du phénomène Dembélé.

Un transfert inattendu pour le PSG ! Matvey Safonov, le gardien russe, débarque et suscite l'intrigue 🤔.

➡️ https://t.co/hLylr7ID3B pic.twitter.com/PQwSiFZEOo — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 3, 2025

« Pas une surprise »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, le sélectionneur de l’équipe de France analyse cette révolution tactique avec Dembélé en position de buteur au PSG : « C'était sa marge de progression la plus importante. Et vu son potentiel, ce n'est pas une surprise. C'est lié à son repositionnement mais il ne faut pas oublier qu'Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d'entraînement, a toujours été très adroit face au but. Et avec les deux pieds. Il ne faut jamais oublier cet aspect chez lui. Son jeu de dribbles, sur un côté, lui demande beaucoup d'efforts. Notamment musculaires. Il n'a pas toujours la même fraîcheur ensuite. Là, il évolue dans une équipe dominante, il est près de la surface. En étant plus haut, il est à la finition. Il sent vraiment bien les coups, je trouve. Il se positionne bien. Et il est efficace », reconnaît Deschamps.

Mbappé repositionné par Dembélé ?

Et il laisse ensuite la porte ouverte à un repositionnement de Kylian Mbappé en équipe de France, qui pourrait laisser la place axiale à Dembélé comme il l’occupe avec le PSG : « Je vais dire ni oui ni non (sourire). C'est une animation offensive à réfléchir dans sa globalité. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un numéro 9. Ousmane n'a pas les caractéristiques d'un attaquant axial. Après, je connais ses capacités et tout ce qu'il peut nous apporter. S'il avait été avec nous en novembre, je l'aurais par exemple positionné de manière différente qu'habituellement ». Une solution qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de retrouver son côté gauche de prédilection…