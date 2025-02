Mercato - PSG : Un joueur réclame son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à West Ham, Marco Asensio s'est livré sur sa nouvelle vie en Angleterre. Bien loin du tumulte parisien, le joueur espagnol a retrouvé une tranquillité à laquelle il aspirait. Au cours de son entretien, il a également dévoilé quelques indices sur son avenir au PSG.

Carlos Soler est l’un des nombreux joueurs prêtés par le PSG cette saison. Comme Nordi Mukiele ou encore Milan Skriniar, il fait partie des éléments qui ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique. En total échec à Paris, le joueur espagnol a retrouvé des minutes de jeu et son sourire en Angleterre. Cédé à West Ham jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain espagnol a retrouvé un anonymat qu’il apprécie. Face à Brighton en décembre, Soler avait assisté à la rencontre dans les tribunes. Et le joueur avait apprécié l’expérience.

Soler raconte sa nouvelle vie

« Ils ne m'ont pas reconnu. C'était sympa, j'ai apprécié. Ce n'est pas un problème de prendre des photos avec les supporters, car quand j'étais au centre de formation de Valence , je voulais être photographié avec les joueurs de l'équipe première, mais à ce moment-là, je préférais ne pas être reconnu pour pouvoir les accompagner et vivre le jour du match comme un supporter. Les gens ne me connaissent pas beaucoup, donc c'est bien pour moi. Je peux prendre le train comme une personne normale et profiter de Londres. Me promener, prendre un café. J'aime ça » a-t-il confié.

« Je suis très heureux »

D’une manière générale, Soler apprécie sa vie en Angleterre, même s’il lui a fallu s’adapter à un nouveau football : « Je savais que je devais adapter mon jeu à la Premier League. Il y a plus d'intensité, des matches fous. La deuxième mi-temps a été comme ça contre Villa. C'était un côté, un autre côté, un côté, un autre côté. J'ai dû m'adapter à l'idée du coach. J'ai commencé à jouer, mais Julen a été limogé. J'ai vu cela comme une opportunité avec le nouvel entraîneur. J'ai vu que Graham avait confiance en moi. Il aime le style de football que je pratique. C'est très important pour un joueur ». Aujourd’hui, Soler est heureux en Premier League et ne serait pas contre poursuivre l’aventure. « Je ne sais pas. Si je vous dis une chose, peut-être que dans deux mois, ce sera différent. Je ne sais pas, j'aime Londres, j'aime jouer pour West Ham, j'aime les fans, j'aime les gens d'ici et je suis très heureux. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment » a confié Soler au Daily Mail.