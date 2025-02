Luis Enrique annonce un joueur «exceptionnel» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé ne cesse d'impressionner dans son nouveau rôle de numéro 9. Auteur de deux triplés consécutifs, l'international français est encensé de toute part, notamment par son coach au PSG. Luis Enrique a une nouvelle fois été dithyrambique à l'égard de Dembélé, qu'il qualifie de joueur «exceptionnel».

C'est le gros coup de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a décidé de repositionner Ousmane Dembélé dans l'axe, dans une position de numéro 9, avec grand succès. L'ancien Rennais est effectivement le meilleur buteur européen en 2025, et en marge du déplacement au Mans en Coupe de France, Luis Enrique n'a pas hésité à encenser son joueur.

Dembélé en pointe ! Une trouvaille du PSG qui pourrait redessiner l’attaque des Bleus. Qui l’aurait cru ? ⚽️

«C’est un joueur exceptionnel, je l’ai toujours dit»

« Il a toujours été un joueur différent, peu importe sa place. Il peut dribbler 2-3 joueurs, créer des passes décisives et marquer des buts. L’objectif est toujours le même, de le trouver en fonction des espaces. C’est un joueur exceptionnel, je l’ai toujours dit », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il est de nouveau le super Barcola»

« Mais on connaît la presse. Barcola a été le super Barcola, puis il a été critiqué et maintenant il est de nouveau le super Barcola. Il faut être prêt en tant que joueur du PSG. C’est un sport d’équipe. Un bon moment se partage et dans un moment difficile on est soutenu », ajoute Luis Enrique.