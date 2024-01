Tennis : Une annonce est faite sur la retraite de Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic a beau avoir 36 ans, il parait plus en forme que jamais. Personne ne peut dire avec précision quand le Serbe prendra sa retraite. Le Djoker devrait rester sur le circuit tant que son corps tient. Pour Andre Agassi, cela pourrait intervenir dans plusieurs années, tant le natif de Belgrade paraît encore jeune et énergique sur les courts.

Novak Djokovic s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Après deux premiers tours disputés, le Serbe n'a fait qu'une bouchée de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. S'il s'impose en finale du majeur australien, Nole augmentera encore un peu plus son avance en tête du nombre de Grand Chelem remportés. Le natif de Belgrade en est à 24 pour le moment, devant Nadal et ses 22 couronnes.

Djokovic est en très grande forme

Si Rafael Nadal est miné par des blessures depuis de longs mois, ce n'est pas le cas de Novak Djokovic. Le Serbe est très peu blessé, et il prend grand soin de son physique. C'est peut-être ce qui lui permet d'avoir une telle longévité sur le circuit. En 2023 il a notamment remporté trois des quatre majeurs, et il espère pouvoir réaliser le Grand Chelem calendaire en 2024. Cela passera donc obligatoirement par un titre à l'Open d'Australie.

Tennis : Djokovic sans filtre, Federer n’aime pas ça ! https://t.co/aiFpKlnYhS pic.twitter.com/IEbeFfKydj — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«Il a 36 ans et on dirait qu’il va sur ses 31»