Tennis : Humilié par Djokovic, il vide son sac

Novak Djokovic s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Le Serbe n'a fait qu'une bouchée d'Adrian Mannarino, puisqu'il s'est imposé 6-0, 6-0, 6-3. Le Français n'a pas réussi à rivaliser avec le Djoker, usé par sa victoire en cinq sets, lors de son troisième tour. Après la rencontre, « le Divin Chauve » a expliqué pourquoi il était passé à côté de son match.

Novak Djokovic monte en régime. Après deux matchs à l'Open d'Australie où il a à chaque fois concédé un set, le Djoker a rectifié le tir lors du troisième tour, et en huitième de finale. Le Serbe a notamment été sans pitié avec Adrian Mannarino, battu 6-0, 6-0, 6-3, et qui s'arrête donc aux portes des quarts de finale du majeur australien.

Mannarino donne les raisons de sa défaite

Adrian Mannarino s'arrête en huitième de finale de l'Open d'Australie. Après la rencontre, le numéro un français a expliqué pourquoi il était passé à côté de son match. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « J'avais l'impression de ne pas avoir de solution. C'était un peu délicat, il a fallu que je m'habitue aux conditions qui sont vraiment très différentes de celles des autres courts. Le Central est très, très lent. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, et contre ces joueurs-là, je ne peux pas me le permettre. Il avait un très bon niveau de jeu et je n'arrivais pas à le déborder. Peut-être que je ne jouais pas assez vite, mais quand j'essayais, je faisais davantage de fautes. Et puis physiquement, j'avais l'impression d'être un peu moins bien que d'habitude. Face à ce genre de joueur, si vous êtes à 80 ou 85 %, vous ne pouvez pas tenir. »

Un nouveau record pour Djokovic

Cette victoire contre Mannarino qualifie donc Djokovic pour les quarts de finale, mais elle le fait aussi rentrer un peu plus dans l'histoire. En effet, le Serbe a égalé grâce à ce succès Roger Federer au nombre de qualification pour les quarts de finale d'un Grand Chelem. Les deux hommes en comptent 58, loin devant Rafael Nadal qui est lui bloqué à 47.