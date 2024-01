Tennis : Malaise avec Nadal et Federer ? Djokovic se lâche

Pierrick Levallet

Pendant de très nombreuses années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont dominé le tennis mondial. Le Big 3 a raflé presque tous les titres du Grand Chelem pendant plus de dix ans. Mais rivaux, l'Espagnol, le Serbe et le Suisse n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Nole avoue d'ailleurs avoir une bien meilleure relation avec la nouvelle génération.

Roger Federer parti à la retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne devraient plus tarder à le suivre. Âgés de 37 et 36 ans, l’Espagnol et le Serbe ont dominé pendant de très nombreuses années le monde du tennis avec le Suisse. Les trois joueurs, surnommés le Big 3 , se sont livrés une grande rivalité au cours de leur carrière. Très souvent opposés et comparés les uns aux autres, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont raflé presque tous les titres du Grand Chelem pendant plus de dix ans.

Djokovic a fait la guerre à Nadal et Federer

Naturellement, leur relation n’a pas toujours été très cordiale. Grands compétiteurs et rivaux, Rafa , Nole et le Suisse n’ont parfois pas été les meilleurs amis du monde. D’ailleurs, Novak Djokovic avoue avoir une bien meilleure relation avec la nouvelle génération de joueurs qu’avec les deux autres stars du Big 3 .

Sa relation est «bien meilleure, plus agréable» avec la nouvelle génération